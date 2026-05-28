До 400 тисяч грн на "нулі" та нові терміни служби: Міноборони готує масштабну реформу армії

Цього тижня міністр оборони Михайло Федоров презентує нардепам своє бачення низки змін до проходження військової служби. Вони, зокрема, передбачають зміни щодо грошового забезпечення військовослужбовців, термінів служби та можливість звільнення для окремих категорій військових, які служать з 2022 року.

Про це РБК-Україна розповіли співрозмовники у Раді.

За даними видання, зараз концепт змін не стосується самого процесу мобілізації та чи ТЦК та СП. Зміни щодо цих сфер команда Міноборони планує представити депутатам у середині червня.

На початку тижня команда Міноборони презентувала ці зміни депутатам з профільного парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Сьогодні — презентація для парламентарів зі «Слуги народу», вчора — була для нардепів з інших фракцій та груп.

Серед змін, які презентувало Міноборони, передбачається підвищення базового грошового забезпечення військовослужбовців з 20 тисяч до 30 тисяч гривень. Крім того, передбачається, що військові зможуть отримувати грошове забезпечення до 400 тисяч гривень — це для тих, хто проходить службу на передньому краї.

«Тобто за кожен день виконання бойових завдань, залежно від їхньої складності тощо — планується додаткова оплата 20-40 тисяч на день», — розповів один зі співрозмовників.

Також планується збільшення грошового забезпечення для командирів бригад, штабів, корпусів та Головнокомандувача. Паралельно Міноборони розробляє систему контрактів, яка буде доступна і для тих, хто вже мобілізований, пішов за рекрутингом та служить у війську. Ця система передбачатиме чіткі терміни служби.

«Для окремих категорій вони становитимуть до двох років, після цього вони матимуть певний термін на відпочинок, який ще поки дискутується. Для тих, хто мав поранення — термін служби, визначений контрактом, буде менший», — уточнило джерело.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в червні в Україні стартує армійська реформа, ключовим пріоритетом якої стане підвищення грошового забезпечення за принципом справедливості. Мінімальні виплати в тилу становитимуть від 30 тис. грн, а для бойових посад вони будуть у рази вищими. Для піхотинців запровадять спеціальні контракти з виплатами 250–400 тис. грн. Також реформа передбачає посилення контрактної системи, що дозволить визначити чіткі терміни служби та розпочати поетапну демобілізацію раніше мобілізованих.

