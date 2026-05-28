У Чорному морі дрони "вполювали" три танкери "тіньового флоту" РФ (відео)

Нафтовий танкер / Ілюстративне фото / © Getty Images

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У Чорному морі поблизу північного узбережжя Туреччини 28 травня невідомі дрони атакували три танкери «тіньового флоту» Росії. Один із ударів припав на машинне відділення судна, ще два кораблі потрапили під обстріл під час перевалки вантажу.

Про це повідомили Turkiye Today та радник міністра оборони України Сергій Стерненко.

У Чорному морі у четвер дрони атакували три танкери. Ані Росія, ані Україна одразу не заявили про свою причетність до інциденту. Як стверджує Стерненко, йдеться про танкери російського «тіньового флоту».

Реклама

Танкер James II, що ходить під прапором Палау та рухався без вантажу, отримав удар по машинному відділенню приблизно за 80 км на північ від району Тюркелі та за 75 км від протоки. За інформацією турецьких ЗМІ, на борту судна перебували 20 членів екіпажу.

«До місця події були направлені катери берегової безпеки. Повідомляється, що всі члени екіпажів на борту всіх трьох суден перебувають у доброму стані», — зазначають медіа.

Також під удар потрапили ще два танкери — Altura та Velora, які ходять під прапором Сьєрра-Леоне. На момент атаки вони виконували операцію перевалки вантажу між суднами та прямували без вантажу.

«Ця логістична схема є характерною ознакою «тіньового флоту», який росія використовує для експорту нафти в обхід міжнародних санкцій», — зауважив радник міністра оборони України.

Реклама

Він також анонсував для росіян найгірше і найважче літо. Йдеться про удари вглиб РФ та перерізання логістики.

Турецькі ЗМІ поширили відео, на якому поряд з одним із танкером видно морський дрон з написом «поліція».

Дата публікації 17:03, 28.05.26 Кількість переглядів 2 У Чорному морі дрони атакували три танкери «тіньового флоту» РФ

Атаки на танкери «тіньового флоту» Росії — що відомо

Нагадаємо, в січні у Чорному морі за 30 миль від узбережжя Туреччини морський дрон атакував пов’язаний із Росією нафтовий танкер «Ельбус» під прапором Палау. Після удару судно подало сигнал лиха та змінило курс. Турецькі ЗМІ припускали атаку українського безпілотника.

У березні в Чорному морі за 15 морських миль від протоки Босфор невідомий безпілотник атакував підсанкційний турецький танкер Altura, який транспортував із Новоросійська близько 1 млн барелів російської нафти марки Urals. Внаслідок потужного вибуху постраждав місток судна, а машинне відділення частково затопило.

Реклама

У травні Україна уразила два танкери російського «тіньового флоту» біля входу до порту «Новоросійськ», які перевозили нафту.

Новини партнерів