Путін розширює свій "тіньовий флот": розвідка попереджає про загрозу для Європи

Служба зовнішньої розвідки України повідомила про наміри Росії розширити використання так званого тіньового флоту.

За даними української розвідки, російська влада планує збільшити кількість нафтових танкерів. Вони ходитимуть під російським прапором і можуть дестабілізувати ситуацію в ЄС.

Як зазначають у СЗРУ, такий крок пов’язаний із тим, що країни Європи та Сполучені Штати Америки дедалі частіше затримують судна, які входять до “тіньового флоту”.

Крім того, розвідка припускає, що ініціатива може бути пов’язана з координацією дій Росії з Іраном щодо безпечного проходження танкерів через райони бойових дій на Близькому Сході.

За інформацією СЗРУ, підсанкційна структура Російського морського регістру судноплавства готується найближчим часом провести перевірку та ідентифікацію приблизно 80 танкерів, щоб змінити їхню реєстрацію.

За попередніми даними, судна належать компаніям, зареєстрованим у різних країнах. Найбільше власників мають реєстрацію на Сейшельських островах — 35 танкерів, у Китаї — 23, в Азербайджані — 13, а в Самоа — 8 суден. Також серед власників є компанії з В’єтнаму, Індії, Об’єднаних Арабських Еміратів та Маршаллових островів.

У розвідці вважають, що розширення тіньового флоту під російським прапором може полегшити Кремлю розміщення на цих суднах агентів спецслужб для проведення розвідувально-диверсійної діяльності проти західних держав. Особливо ризиковою така діяльність може бути у Балтійському регіоні, адже саме через нього транспортується понад 40% морського експорту російської нафти.

«Реєстрація танкерів під російським прапором остаточно „розв’язує руки“ Кремлю в контексті використання таких суден як інструменту гібридних загроз для Європи та інших країн Заходу», — зазначили в розвідці.

Тіньовий флот РФ - останні новини

Нагадаємо, Росія застосовує GPS-спуфінг, щоб приховувати переміщення суден свого «тіньового флоту» та обходити міжнародні санкції на експорт нафти. Система підміняє координати суден, через що вони відображаються в системах відстеження в іншому місці.

Спочатку цю технологію використовували у військових цілях у Чорному морі, а згодом — для маскування транспортування енергоресурсів. Україна передає партнерам інформацію про такі схеми, щоб протидіяти обходу санкцій.