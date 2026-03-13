У Раді пропонують заборонити ТЦК силою забирати людей - з’явився новий законопроєкт

Верховна Рада / © Associated Press

У Верховній Раді України зареєстровано новий законопроєкт, який може кардинально змінити підходи до оповіщення та призову громадян під час воєнного стану.

Народний депутат Сергій Гривко вніс документ під номером 15076, який пропонує внести зміни до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Головне нововведення законопроєкту — заборона на примусове силове затримання та доставлення військовозобов’язаних до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) без законних підстав.

Згідно з текстом проєкту, виклик громадян до ТЦК надалі здійснюватиметься виключно двома законними способами:

особисте вручення повістки під підпис

направлення повістки поштовим зв’язком (рекомендованим листом з повідомленням про вручення)

Наразі законопроєкт перебуває на етапі розгляду в парламенті. Очікується, що після цього його направлять на обговорення до профільного комітету.

Раніше повідомлялося, що працівники ТЦК можуть затримувати осіб без перевірки документів, якщо ті вже перебувають у розшуку. Коли особу, яка ігнорує повістки, виявляють у громадському місці (ресторані, спортзалі чи на вулиці), процедура ідентифікації може вважатися пройденою, якщо ТЦК заздалегідь ідентифікував порушника.