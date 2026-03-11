Напад на військових ТЦК на Закарпатті: з'явилися нові деталі від поліції

Затримані чоловіки

Група місцевих жителів Ужгородського району напала на військовослужбовців ТЦК під час виконання ними службових обов’язків. Троьох фігурантів затримано.

Про це повідомляє поліція Закарпатської області.

Деталі інциденту

Інцидент стався поблизу села Пацканьово. За даними правоохоронців, під час інциденту військовослужбовці ТЦК та СП проводили заходи з оповіщення громадян щодо мобілізації та перевіряли військово-облікові документи. Нападники перегородили дорогу автомобілю військових, спровокували конфлікт і пошкодили транспортний засіб дерев’яними палицями.

«Група місцевих чоловіків здійснила хуліганський напад на військовослужбовців ТЦК та СП, які виконували службові обов’язки», — йдеться у повідомленні.

Поліцейські втрутилися й не допустили подальшого загострення ситуації.

Слідчі кваліфікували дії нападників за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, вчинене із застосуванням предметів, заздалегідь заготовлених для нанесення тілесних ушкоджень.

Наразі правоохоронці встановили всіх учасників інциденту. Троє чоловіків, які проявляли найбільш активні хуліганські дії, затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Інші учасники надають свідчення слідчим.

Як ми писали, на Закарпатті поблизу села Пацканьово група ромів із палицями напала на службовий бус ТЦК. Вони розбили вікна автомобіля та намагалися витягнути з нього одного з військових. Конфлікт виник під час спроби мобілізації місцевого чоловіка. Поліція прибула на місце і зупинила сутичку.