На Закарпатті роми палицями розтрощили бус ТЦК — журналіст (відео)
Поліція втрутилася в інцидент між ромською громадою та ТЦК на Закарпатті.
На Закарпатті роми з палицями напали на бус ТЦК, побили вікна і хотіли витягнути з авто військового.
Про це повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола у Telegram, опублікувавши відповідне відео.
За його словами, в Ужгородському районі під час спроби мобілізації одного з чоловіків стався конфлікт між ромами та представниками ТЦК.
«Як видно на відео, яке мені вдалося отримати, натовп почав нападати на військових з палками та розбив службовий автомобіль», — зазначив журналіст.
Також під час сутички намагалися витягнути одного з представників ТЦК. Як дізнався Глагола, поліції вдалося заспокоїти нападників на місці, а конфлікт із місцевими жителями наразі вичерпано.
Увага! Відео містить ненормативну лексику 18+
На момент публікації новини поліція Закарпатської області і Закарпатський обласний ТЦК та СП інцидент не коментували.
Раніше повідомлялося, що у Києві перевірка документів ТЦК закінчилась застосуванням сльозогінного газу.