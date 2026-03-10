ТСН у соціальних мережах

На Закарпатті роми палицями розтрощили бус ТЦК — журналіст (відео)

Поліція втрутилася в інцидент між ромською громадою та ТЦК на Закарпатті.

Дмитро Гулійчук
На Закарпатті роми з палицями напали на бус ТЦК, побили вікна і хотіли витягнути з авто військового.

Про це повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола у Telegram, опублікувавши відповідне відео.

За його словами, в Ужгородському районі під час спроби мобілізації одного з чоловіків стався конфлікт між ромами та представниками ТЦК.

«Як видно на відео, яке мені вдалося отримати, натовп почав нападати на військових з палками та розбив службовий автомобіль», — зазначив журналіст.

Також під час сутички намагалися витягнути одного з представників ТЦК. Як дізнався Глагола, поліції вдалося заспокоїти нападників на місці, а конфлікт із місцевими жителями наразі вичерпано.

Увага! Відео містить ненормативну лексику 18+

На момент публікації новини поліція Закарпатської області і Закарпатський обласний ТЦК та СП інцидент не коментували.

Раніше повідомлялося, що у Києві перевірка документів ТЦК закінчилась застосуванням сльозогінного газу.

