Ракетний удар по німецьких військах та попередження Ердогана: як війна в Ірані втягує нові держави світу

Війна в Ірані / © Clash Report в мережі Х

Напруженість довкола Ірану виходить на новий рівень — на бік США та союзників стають нові країни і залучається ще більше сил. Геополітичне протистояння переростає у масштабну операцію, де кожна держава виконує свою роль: від прямого посилення ППО до стратегічного прикриття тилів.

Поки Вашингтон готує «найінтенсивніші удари» за весь час, європейські країни та Австралія стягують флот і авіацію до ключових точок регіону.

Подробиці — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Ситуація навколо Ірану стає все більш напруженою

На тлі загострення ситуації на Близькому Сході, Австралія розгортає авіацію та військовий контингент в Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ), пише The Conversation.

Зокрема, уряд прем’єр-міністра Ентоні Албаніза відправляє до ОАЕ літак дальнього радіолокаційного спостереження E-7A Wedgetail, 85 військових та партію ракет AIM-120 AMRAAM. Як зазначає видання, головна мета місії — допомогти Еміратам відновити систему моніторингу неба, оскільки частина їхніх наземних радарів була пошкоджена під час іранських атак.

Австралійський літак дальнього радіолокаційного спостереження E-7A Wedgetail / © Міністерство оборони Австралії

Австралійський літак працюватиме як «очі» для місцевої ППО, заздалегідь виявляючи дрони типу «Шахед» та ракети, що дозволить еміратським винищувачам оперативніше перехоплювати цілі.

Експерти зауважують, що хоча Канбера офіційно не вступає у війну проти Ірану, це розгортання грає на руку адміністрації Дональда Трампа. Поки австралійці беруть на себе охорону тилів ОАЕ, американські сили отримують можливість зосередитися на наступальних операціях проти Тегерана. Сама Австралія при цьому намагається діяти в межах оборонної угоди 2007 року, щоб уникнути звинувачень у прямій агресії.

Водночас Велика Британія відправляє до Кіпру ще один корабель, повідомляє Sky News. В Міноборони Британії заявляють, що готується до розгортання у східній частині Середземного моря десантний корабель RFA Lyme.

«В межах обачного планування ми ухвалили рішення привести RFA Lyme Bay до стану підвищеної готовності як запобіжний захід, якщо він знадобиться для допомоги у виконанні морських завдань у Східному Середземномор’ї», — йдеться у заяві міністерства.

Lyme Bay — це десантний корабель, обладнаний для використання як авіаційна платформа, а також це судно має медичне обладнання. Корабель часто використовується для гуманітарних місій та місій з ліквідації наслідків стихійних лих.

Нагадаємо, що Іспанія відправляє до Кіпру свій найсучасніший фрегат «Cristobal Colon». У Міноборони Іспанії заявляють, що фрегат приєднається до французького авіаносця «Charles de Gaulle» та кораблів грецького флоту, щоб забезпечити захист і повітряну оборону та «підтримати будь-яку евакуацію цивільного населення».

Іспанія відправляє до Кіпру фрегат «Cristobal Colon» / © Getty Images

Своєю чергою США посилюють військово-морську присутність на тлі ескалації на Близькому Сході та готує ще один авіаносець до відправки, повідомляє Forbes. Мова йде про атомний авіаносець USS George H.W. Bush, який щойно завершив фінальні навчання. Хоча Пентагон офіційно не підтвердив його участь в операції Epic Fury, корабель може замінити авіаносці Abraham Lincoln або Gerald R. Ford, які вже тривалий час перебувають у регіоні. Це перший випадок за рік, коли Штати одночасно розгортають дві ударні групи в цій зоні.

Іран атакував Йорданію

Іран атакував балістичними ракетами авіабазу Аль-Азрак у Йорданії, де дислокується німецький контингент. За даними Der Spiegel, удар прийшов безпосередньо по території табору Бундесверу, пошкодивши будівлю казарм.

Жертв вдалося уникнути, оскільки на момент атаки військові перебували в укриттях. Наразі оперативне командування Німеччини з’ясовує, чи це було пряме влучання, чи руйнування спричинили уламки ракет, збитих системами ППО.

База Аль-Азрак є стратегічним об’єктом, де німецькі літаки-заправники підтримують міжнародну коаліцію, а безпеку неба забезпечують підрозділи США. Через напружену ситуацію в регіоні Берлін заздалегідь скоротив кількість персоналу на об’єкті до кількох десятків осіб.

Туреччина застерігає Іран

Іран вкотре запустив балістичну ракету в бік Туреччини. За даними турецького Міністерства оборони, повітряну ціль перехопили системи ППО та ПРО НАТО, розгорнуті в Східному Середземномор’ї. Уламки збитої ракети впали на відкритій місцевості в районі Газіантепа. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Згодом у Міноборони заявили про посилення захисту неба — у місті Малатья розгорнули систему ПРО Patriot. За даними відомства, комплекс НАТО приводиться у повну бойову готовність. В Анкарі повідомили, що координують свої дії з союзниками по Альянсу та уважно стежать за ситуацією в регіоні, намагаючись зберегти стабільність на своїх кордонах.

Водночас турецький президент Реджеп Таїп Ердоган застерігає Іран та заявляє, що порушення повітряного простору Туреччини не можна виправдати жодною причиною. Він зазначає, що країна потерпає від конфліктів, у яких вона не є стороною.

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган / © Associated Press

«Туреччина не схвалює незаконне втручання проти Ірану та напади Ірану на братські країни в регіоні… Напади на братські країни не відповідають нічиїм інтересам і ці дії мають припинитися», — сказав президент Туреччини.

Іран відмовляється від переговорів, а США погрожують новими ударами

Президент США Дональд Трамп попередив, що США жорстко відповідатимуть на будь-які спроби Ірану заблокувати Ормузьку протоку. За словами президента, у разі зупинки експорту нафти Вашингтон завдасть удару, що буде у кілька разів «сильнішим за попередні», та швидко знищить стратегічні об’єкти противника.

Президент США Дональд Трамп / © Getty Images

«Якщо Іран зробить щось, що зупинить потік нафти в Ормузькій протоці, Сполучені Штати завдадуть удару в двадцять разів сильніше», — заявив він.

Трамп наголосив, що це стане чітким сигналом для всіх держав, які залежать від цього маршруту, зокрема для Китаю.

Водночас глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що сьогодні очікуються нові удари по Ірану. За його словами, Вашингтон завдасть найінтенсивніших ударів за весь час проведення військової операції у регіоні.

Окрім того, Міністр оборони США вкотре звинуватив Тегеран у використанні цивільних об’єктів для воєнних цілей. За його словами, Іран нібито завдає ударів, прикриваючись школами та лікарнями.

Міністр оборони США Піт Гегсет / © Associated Press

«47 років ці варварські дикуни з іранського режиму вбивають наших братів по зброї — моїх хлопців, ваших хлопців, наших хлопців», — йдеться у заяві Гегсета.

Тим часом глава МЗС Ірану Аббас Арагчі виключив можливість переговорів із Вашингтоном після американських атак. Він назвав досвід діалогу зі США «гірким», оскільки обіцянки про ненапад були порушені попри прогрес у перемовинах.

«Я не думаю, що розмови з американцями будуть обговорюватися. У нас є дуже гіркий досвід розмов з американцями. Вони пообіцяли нам, що не мають наміру на нас нападати. Навіть після того, як сказали, що ми досягли великого прогресу, вони все одно вирішили напасти на нас», — заявив Арагчі.

За словами міністра, удари по ядерних та ракетних об’єктах не зупинили іранську програму. Арагчі підкреслив, що Тегеран готовий продовжувати ракетні обстріли у відповідь стільки, скільки вважатиме за потрібне.

Радники Трампа закликають його зупинити війну з Іраном

Радники Дональда Трампа наполягають на терміновому пошуку виходу з війни з Іраном, пише The Wall Street Journal. Видання зазначає, що головними причинами є стрімке подорожчання нафти, ризик затягування конфлікту та падіння рейтингів серед виборців.

Сам Трамп 9 березня заявив, що операція Epic Fury йде «випереджаючи графік» і може фінішувати дуже скоро. Він дав зрозуміти, що не прагне зміни режиму в Тегерані, а хоче довгострокового миру.

Проте в адміністрації зауважують, що швидкий вихід малоймовірний: Ізраїль наполягає на продовженні ударів, а Іран не йде на поступки, попри військову перевагу США.

Попри розмови про завершення місії, Трамп залишається налаштованим рішуче. Він попередив, що готовий до ескалації, якщо Іран заблокує Ормузьку протоку, і навіть припускав можливість ліквідації лідерів режиму в разі відмови від американських вимог.

Водночас Білий дім офіційно заперечує будь-які розбіжності в команді, наголошуючи, що операція триватиме до переможного кінця, якого вимагає американське суспільство.

«Більшість американців підтримує усунення загрози з боку іранського режиму та ліквідацію терористів — і саме цього досягне президент Трамп», — заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

