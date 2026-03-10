Трамп пригрозив новими ударами по Ірану і зробив заяву про Китай

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон жорстко відповість, якщо Іран спробує зупинити потік нафти через Ормузьку протоку.

За словами американського лідера, у такому випадку США можуть завдати удару, який буде «у двадцять разів сильніший», ніж попередні атаки.

Трамп також пригрозив знищенням об’єктів, які, за його словами, можуть бути швидко ліквідовані.

«Якщо Іран зробить щось, що зупинить потік нафти в Ормузькій протоці, Сполучені Штати завдадуть удару в двадцять разів сильніше», — заявив він.

Американський президент додав, що це буде сигнал для всіх країн, які користуються важливим морським маршрутом, зокрема для Китаю, який активно транспортує нафту через цю протоку.

Іран відмовляється від переговорів зі США

Тим часом у Тегерані заявили, що не мають наміру повертатися до переговорів із Вашингтоном після американських ударів.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що країна отримала «гіркий досвід» контактів зі США.

За його словами, Сполучені Штати нібито запевняли, що не планують нападати на Іран, але зрештою завдали ударів.

«Я не думаю, що розмови з американцями будуть обговорюватися. У нас є дуже гіркий досвід таких контактів», — заявив глава іранського МЗС.

Він також наголосив, що Іран не планує згортати військову відповідь.

«Вони атакували наші ядерні об’єкти, але не змогли знищити нашу ядерну програму. Ми готові продовжувати атакувати їх нашими ракетами стільки, скільки потрібно», — сказав Арагчі.

Війна в Ірані — останні новини

Попри жорсткі заяви, Дональд Трамп раніше припускав, що війна з Іраном може наближатися до завершення.

За його словами, США вже досягли значних результатів у військовій операції.

«Я думаю, що війну практично закінчено. У них немає флоту, засобів зв’язку і військово-повітряних сил», — заявив Трамп.

Водночас він наголосив, що Вашингтон прагне «абсолютної перемоги» над іранським режимом.

Що таке Ормузька протока і чому вона так важлива

Ормузька протока є одним із ключових світових маршрутів транспортування енергоносіїв. Саме через цей морський коридор проходить приблизно п’ята частина світових поставок нафти, а найбільшим імпортером енергоресурсів, що транспортуються цим шляхом, є Китай.

Після початку війни між США та Ізраїлем проти Ірану близько десяти днів тому комерційне судноплавство через протоку різко скоротилося.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що Ормузька протока наразі залишається відкритою. Однак у Білому домі не виключають різних сценаріїв розвитку подій і, за словами Трампа, можуть «вжити різних заходів», щоб гарантувати безпеку судноплавства.

Ормузька протока — це вузький водний шлях шириною близько 55 кілометрів між Іраном та Оманом, який з’єднує Перську затоку з Аравійським морем. Вона вважається одним із найважливіших стратегічних транспортних коридорів для світової енергетики.

Щодня через цю ділянку проходило приблизно 13 мільйонів барелів нафти, що становить близько 31% усіх морських поставок нафти у світі.

Після того як 2 березня Іран оголосив про закриття протоки, морський трафік у регіоні скоротився приблизно на 70%, що одразу вплинуло на світові ціни на нафту. Обмеження руху танкерів особливо вдарило по експорту з ключових нафтових портів Іраку, Кувейту, Саудівської Аравії та ОАЕ.

Як зазначає The Wall Street Journal із посиланням на інвесторів, подальша ситуація на енергетичних ринках залежатиме від того, чи зможуть танкери знову вільно проходити через Ормузьку протоку. Відновлення судноплавства дозволило б повернути на ринок майже п’яту частину світових поставок нафти та зрідженого природного газу.

Водночас проблема не обмежується лише блокуванням протоки. Під час загострення конфлікту в регіоні кілька нафтових танкерів зазнали нападів, що змусило судновласників і трейдерів тимчасово призупиняти перевезення.