У Трампа заявили про можливе відновлення військового призову у США

Військові США / © Associated Press

У Сполучених Штатах можуть знову запровадити військовий призов для можливості відправлення військ до Ірану на тлі триваючої військової операції.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт у інтервʼю телеканалу Fox News не виключила можливості запровадження військового призову, інформує NewsNation.

Під час розмови її запитали про можливість відправлення американських військових до Ірану або запровадження призову на тлі конфлікту.

За словами Левітт, наразі рішення щодо призову до війська не входять до чинного плану, однак президент США залишає за собою можливість ухвалювати різні варіанти дій.

«Я знаю, що багато політиків люблять швидко робити такі заяви, але президент як головнокомандувач хоче й надалі оцінювати успішність цієї військової операції. Це не є частиною поточного плану, але президент мудро залишає всі варіанти відкритими», — зазначила вона.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп натякнув, що війна в Ірані може наближатися до свого завершення, проте одночасно з цим запевнив, що хоче абсолютної перемоги над іранським режимом.

Ми раніше інформували, що війна з Іраном спричинила лихоманку на укриття серед еліт США та Близького Сходу.