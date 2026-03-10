- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 10 березня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: настав час справ, які ми довго відкладали на потім — сьогодні для роботи над ними складуться максимально сприятливі умови.
Символ дня: Пегас.
Стихія дня: дерево.
Щасливе число дня: 3.
Щасливий колір дня: ліловий, лавандовий.
Щасливі камені дня: авантюрин, циркон, обсидіан.
За яку частину тіла відповідає: печінка, кров.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цими днями, нетривалі й безпечні, особливо, якщо одразу ж звернутися до лікаря.
Харчування дня: необхідно відмовитися від жирних і смажених продуктів, а також алкоголю і надмірного вживання ліків.
Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.
Дачні роботи дня: можна проводити прибирання на дачній ділянці, якого вона потребує після зими.
Магія і містика дня: можна створювати амулети, що захищають дім від злих сил і недоброзичливо налаштованих людей.
Сни дня: сни нинішньої ночі не несуть важливої інформації.
Табу дня: не можна залишати поза увагою навіть невеликі ранки та подряпини — потрібно одразу ж обробляти антисептичними засобами.
Цитата дня: «Робота позбавляє нас від трьох великих лих: нудьги, гріха і скрути» (Вольтер).
