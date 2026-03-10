ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
27
Час на прочитання
2 хв

Астрологічний прогноз на 10 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Пегас

Пегас / © Getty Images

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: настав час справ, які ми довго відкладали на потім — сьогодні для роботи над ними складуться максимально сприятливі умови.

Символ дня: Пегас.

Стихія дня: дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: ліловий, лавандовий.

Щасливі камені дня: авантюрин, циркон, обсидіан.

За яку частину тіла відповідає: печінка, кров.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цими днями, нетривалі й безпечні, особливо, якщо одразу ж звернутися до лікаря.

Харчування дня: необхідно відмовитися від жирних і смажених продуктів, а також алкоголю і надмірного вживання ліків.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: можна проводити прибирання на дачній ділянці, якого вона потребує після зими.

Магія і містика дня: можна створювати амулети, що захищають дім від злих сил і недоброзичливо налаштованих людей.

Сни дня: сни нинішньої ночі не несуть важливої інформації.

Табу дня: не можна залишати поза увагою навіть невеликі ранки та подряпини — потрібно одразу ж обробляти антисептичними засобами.

Цитата дня: «Робота позбавляє нас від трьох великих лих: нудьги, гріха і скрути» (Вольтер).

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
27
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie