Астрологічний прогноз на 10 березня

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: настав час справ, які ми довго відкладали на потім — сьогодні для роботи над ними складуться максимально сприятливі умови.

Символ дня: Пегас.

Стихія дня: дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: ліловий, лавандовий.

Щасливі камені дня: авантюрин, циркон, обсидіан.

За яку частину тіла відповідає: печінка, кров.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цими днями, нетривалі й безпечні, особливо, якщо одразу ж звернутися до лікаря.

Харчування дня: необхідно відмовитися від жирних і смажених продуктів, а також алкоголю і надмірного вживання ліків.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: можна проводити прибирання на дачній ділянці, якого вона потребує після зими.

Магія і містика дня: можна створювати амулети, що захищають дім від злих сил і недоброзичливо налаштованих людей.

Сни дня: сни нинішньої ночі не несуть важливої інформації.

Табу дня: не можна залишати поза увагою навіть невеликі ранки та подряпини — потрібно одразу ж обробляти антисептичними засобами.

Цитата дня: «Робота позбавляє нас від трьох великих лих: нудьги, гріха і скрути» (Вольтер).

