Дата публикации
-
Категория
Астрология
Количество просмотров
- 221
Время на прочтение
2 мин
Астрологический прогноз на 10 марта
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: пришло время дел, которые мы долго откладывали на потом — сегодня для работы над ними сложатся максимально благоприятные условия.
Символ дня: Пегас.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: лиловый, лавандовый.
Счастливые камни дня: авантюрин, циркон, обсидиан.
За какую часть тела отвечает: печень, кровь.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в эти дни, непродолжительны и неопасны, особенно если сразу же обратиться к врачу.
Питание дня: необходимо отказаться от жирных и жареных продуктов, а также алкоголя и чрезмерного употребления лекарств.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: можно проводить уборку на дачном участке, в которой он нуждается после зимы.
Магия и мистика дня: можно создавать амулеты, защищающие дом от злых сил и недоброжелательно настроенных людей.
Сны дня: сны нынешней ночи не несут важной информации.
Табу дня: нельзя оставлять без внимания даже небольшие ранки и царапины — нужно сразу же обрабатывать антисептическими средствами.
Цитата дня: «Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока и нужды» (Вольтер).
