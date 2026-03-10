Астрологический прогноз на 10 марта

Пегас / © Getty Images

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: пришло время дел, которые мы долго откладывали на потом — сегодня для работы над ними сложатся максимально благоприятные условия.

Символ дня: Пегас.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: лиловый, лавандовый.

Счастливые камни дня: авантюрин, циркон, обсидиан.

За какую часть тела отвечает: печень, кровь.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в эти дни, непродолжительны и неопасны, особенно если сразу же обратиться к врачу.

Питание дня: необходимо отказаться от жирных и жареных продуктов, а также алкоголя и чрезмерного употребления лекарств.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: можно проводить уборку на дачном участке, в которой он нуждается после зимы.

Магия и мистика дня: можно создавать амулеты, защищающие дом от злых сил и недоброжелательно настроенных людей.

Сны дня: сны нынешней ночи не несут важной информации.

Табу дня: нельзя оставлять без внимания даже небольшие ранки и царапины — нужно сразу же обрабатывать антисептическими средствами.

Цитата дня: «Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока и нужды» (Вольтер).

