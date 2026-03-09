Почему родители начали давать младенцам масло / © Credits

Идея звучит странно, но TikTok уже заполнен видео, где малыши с удовольствием грызут палочки масла. Действительно ли это работает, или перед нами еще один миф интернета, рассказало издание PureWow.

Каждый, кто хотя бы раз пережил первый год с младенцем, знает, что сон становится настоящей роскошью. Именно поэтому любой «волшебный метод» быстро набирает популярность. Последний тренд из соцсетей предлагает простое решение: дать малышу немного сливочного масла перед сном, чтобы он дольше оставался сытым и не просыпался ночью.

На первый взгляд, логика есть, ведь масло — жирное и питательное. Но значит ли это, что оно действительно поможет ребенку спать лучше, попробуем разобраться.

Почему детям нужны жиры

Младенцам действительно нужно большое количество жиров. По рекомендациям детских диетологов, примерно 40-50% ежедневных калорий малыша должны поступать именно из жиров, ведь они необходимы для развития мозга и нервной системы.

И здесь масло, конечно, подходит, ведь оно почти полностью состоит из жира.

Однако есть важный нюанс, ведь до первого года жизни основным источником жиров должны оставаться грудное молоко или детская смесь. Они обеспечивают не только жиры, но и белки, углеводы, воду и важные микроэлементы. Сливочное масло такого комплексного питания не дает.

Польза масла для младенцев

Небольшое количество масла в рационе не является проблемой. Оно содержит жирорастворимые витамины: A, D, E и K. Однако диетологи подчеркивают, что по питательности масло значительно уступает другим источникам жиров. Например авокадо, яйца, лосось, натуральный йогурт и ореховые пасты. Такие продукты дают организму больше белка, микроэлементов и полезных жирных кислот.

Помогает ли масло ребенку спать

Краткий ответ экспертов: научных доказательств этого нет. Почему же некоторые родители говорят, что лайфхак работает, на это есть несколько возможных объяснений:

Ребенок просто был голодным. Жиры медленнее перевариваются, поэтому малыш может дольше чувствовать сытость.

Это случайное совпадение. Сон младенцев очень нестабилен, на него влияют скачки развития, прорезывание зубов, фазы роста и темперамент ребенка

Поэтому ночь с лучшим сном после масла может быть просто случайностью.

Какое масло безопаснее

Если вы все же добавляете масло в детскую пищу, специалисты советуют выбирать:

несолёный

пастеризованный

Это поможет избежать лишнего натрия и снизить риск бактерий. Также масло не подходит детям с аллергией на молочные продукты, в таких случаях обязательно нужна консультация врача.

Лучшие источники жиров для детского рациона

Диетологи советуют делать ставку на более питательные продукты. Среди лучших вариантов:

авокадо

оливковое масло

ореховые пасты (с учетом аллергий)

семена чиа или льна

яйца

жирная рыба с низким содержанием ртути, например лосось

Эти продукты обеспечивают не только жиры, но и важные питательные вещества для развития ребенка.

Опасность вирусных лайфхаков

Соцсети часто упрощают сложные темы. Необходимо помнить, что детское питание должно базироваться не на трендах, а на принципах:

разнообразия продуктов

постепенного знакомства с текстурами

внимательного реагирования на сигналы голода и сытости ребенка

Именно такой подход формирует здоровые пищевые привычки.

Сливочное масло не является запрещенным продуктом для младенцев и может быть частью рациона, но только в небольших количествах и как дополнение к другим продуктам. Однако вирусная идея, что кусочек масла перед сном заставит ребенка спать всю ночь, не имеет научных подтверждений.