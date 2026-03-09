Дизель по 90 грн: как далеко зайдет рост цен на горючее в Украине

© ТСН

Ситуация на украинском топливном рынке за последние дни стабилизировалась, а цены на АЗС утром 9 марта остались почти на уровне предыдущего дня. Несмотря на мировой кризис и поднятие цены на нефть, правительство вместе с трейдерами принимает меры для сдерживания стоимости ресурсов и обеспечения их наличия.

Будет ли дорожать горючее в Украине — читайте в материале ТСН.ua

Из-за войны на Ближнем Востоке дорожает нефть

Нефть впервые за четыре года (с августа 2022 года) преодолела отметкув более 100 долларов за баррель на фоне войны США и Израиля с Ираном, пишет Financial Times. Как отмечает издание боевые действия в Персидском заливе заблокировали танкеры и заставили ведущих экспортеров — Саудовскую Аравию, ОАЭ и Кувейт — массово сокращать добычу или консервировать месторождения.

Добыча нефти / © Associated Press

Ситуация критическая, ведь через Ормузский пролив проходит четверть мировых поставок сырой нефти. Трейдеры из Energy Aspects предупреждают: если блокаду не снять в ближайшее время, трехзначные цены станут новой реальностью. Еще в январе Brent торговалась по 60 долларов, но сейчас рынок готовится к самому тяжелому испытанию в истории.

Аналитики Goldman Sachs добавляют, что дефицит нефти неизбежно ударит по стоимости бензина и дизеля, которые могут достичь исторических максимумов уже в марте. Это создаст особые проблемы для Европы, которая после отказа от российских энергоносителей стала критически зависимой от поставок именно с Ближнего Востока.

Цены на топливо в Украине удалось стабилизировать

На автозаправочных станциях Украины утром 9 марта цены на топливо остались почти без изменений, по сравнению с 8 марта. Заправки работают в штатном режиме. Скачков цен на стелах не наблюдается, кроме того очередей на заправочных станциях пока нет.

Цены на бензин утром 9 марта составляли:

стоимость А-95 — в среднем 71 грн за литр;

премиальный А-95 — 74 грн за литр;

А-100 — в среднем 81 грн за литр;

дизельное топливо — от 66,99 грн за литр.

Цены на бензин с утра 9 марта / © Главком

Как правительство пытается урегулировать ситуацию с топливом в Украине

Правительство и представители топливного бизнеса договорились совместно поддерживать стабильность цен на рынке. После совещания 9 марта премьер-министр Украины Юлия Свириденко заверила, что «Укрнафта» и частные компании обеспечат постоянное наличие топлива по всей стране.

По ее словам, главной задачей правительства сейчас является формирование справедливых цен, которые будут базироваться на мировых трендах, а не на внутренних спекуляциях. При этом «Укрнафта» должна стать ценовым ориентиром для всего рынка.

Правительство Украины пытается урегулировать ситуацию с ценами на горючее / © pixabay.com

Контроль за стоимостью топлива возложили на Антимонопольный комитет и Госпродпотребслужбу, которые будут пресекать необоснованное подорожание.

«Первый вице-премьер-министр Украины — министр энергетики Денис Шмыгаль получил задание обеспечить ежедневную координацию с представителями рынка на базе Министерства энергетики для оперативного решения текущих вопросов, в частности возникающих в работе операторов рынка», — сообщила Свириденко.

Параллельно Министерство экономики вместе с Министерством финансов и Министерством энергетики разрабатывает механизмы поддержки для потребителей, которые больше всего страдают от роста цен, чтобы гарантировать доступность топлива для граждан и экономики.

Подешевеет ли горючее для украинцев: прогнозы экспертов

Украинские цены на бензин и дизель могут вернутьсяк прежним показателям в 50-60 грн, если мировой рынок нефти стабилизируется. Об этом в эфире «КИЕВ24» заявил эксперт Дмитрий Лёвушкин.

По его словам, главное условие для этого — возвращение стоимости барреля к отметке 60 долларов. До обострения ситуации в Иране на рынке наблюдался переизбыток сырья, и аналитики даже прогнозировали падение цен. Однако война на Ближнем Востоке резко изменила тренд, спровоцировав нынешний скачок.

В то же время директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн предупреждает, что дизель будет стремительно дорожать, однако повышения цен на бензин в ближайшее время не будет.

По словам Куюна, сегодня на европейском рынке бензина достаточно — производство превышает потребление, поэтому его цены растут медленнее. Зато дизельное горючее продолжает дорожать из-за дефицита в Европе, который обусловлен высокой зависимостью от импорта с Ближнего Востока.

«По бензину, думаю, будет более-менее стабильно — примерно в пределах 70 гривен за литр. Основная проблема сейчас — это дизель, и он будет расти», — отметил Куюн.

Эксперт Сергей Куюн отмечает, что при оптовой цене 82 грн дизель на заправках до конца недели подтянется до 80 грн, а с учетом логистики может достичь и 90 грн.

Что касается государственного регулирования, Куюн считает идею дешевого топлива на госазс неудачной — это лишь спровоцирует спекуляции и перепродажи. Зато реально сдержать цены можно через изменение налоговой политики.

Напомним, из-за стремительного подорожания энергоносителей Евросоюз повторно созывает координационные группы по вопросам нефти и газа. По словам пресс-секретаря Еврокомиссии Анны-Кайсы Итконен, в Брюсселе планируют оценить риски для поставок и согласовать общую реакцию на кризис. Скачок цен связывают с обострением войны на Ближнем Востоке с участием Израиля, США и Ирана.