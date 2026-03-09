Цены на бензин и дизель: какая стоимость по состоянию на утро 9 марта

АЗС. / © pixabay.com

В Украине за последние несколько дней цены на бензин и дизель удалось стабилизировать. Сегодня утром стоимость почти без изменений — по сравнению с вечером предыдущего дня.

Какие цены с утра 9 марта на автозаправочных станциях в Киеве, сообщили Новости.LIVE.

По состоянию на утро дальнейший рост стоимости горючего на АЗС столицы не зафиксирован. Кроме того, на автозаправочных станциях нет значительных очередей.

Цены на бензин с утра 9 марта:

стоимость А-95 — в среднем 71 грн за литр

премиальный А-95 — 74 грн за литр

А-100 — в среднем 81 грн за литр

дизельное топливо — от 66,99 грн/литр.

Цены на бензин с утра 9 марта.

Напомним, после резкого скачка цен на бензин и дизель Антимонопольный комитет Украины приступил к проверке АЗС. Автозаправки также должны были объяснить причины резкого повышения стоимости топлива. После получения пояснений комитет проверит, были ли основания для резкого удорожания горючего.

Впоследствии глава Кабмина Юлия Свириденко сообщила, что Кабинет Министров стабилизирует цены на рынке. В частности, государственная компания «Укрнафта» будет продавать горючее с минимальной наценкой, а контроль за ценами на АЗС усилят.