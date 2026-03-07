На АЗС может возникнуть дефицит горючего

Из-за вероятного блокирования Ираном ключевой нефте-газовой транзитной артерии, идущей через Ормузский пролив, добычу нефти на Ближнем придется сократить. Поэтому будет уменьшено производство топлива, что приведет к его реальному дефициту.

Об этом предупредил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Со ссылкой на аналитиков ведущего американского банка JPMorgan Chase & Co он отметил, что после блокировки Ормузского пролива добыча нефти на Ближнем Востоке продлится максимум 25 дней, после чего ее придется сократить.

«По мнению экспертов украинского рынка топлива, ситуация с дефицитом горюче-смазочных материалов может возникнуть у нас в стране уже в апреле», — подчеркнул Гетманцев.

Нардеп предлагает обезопасить себя от рисков и стимулировать заключение долгосрочных контрактов на поставку нефтепродуктов ключевыми операторами рынка, в частности, «Укрнафтой».

«Стоит изучить возможности для формирования стратегического резерва нефтепродуктов в партнерских соседних странах. Такой резерв позволил бы избежать проблем с поставками топлива для сил обороны, которые нуждаются в бесперебойном ежедневном снабжении, а также для аграриев во время посевной», — отметил он.

Также Гетманцев считает необходимыми консультации правительства с представителями компаний-поставщиков нефтепродуктов в Украину.

«Задача — предотвратить возникновение дефицита на внутреннем рынке. Провести предварительные переговоры с нашими международными партнерами, чтобы зарезервировать необходимые объемы. Ни в коем случае нельзя игнорировать новые риски. Они очень серьезные», — предупредил он.

Как война на Ближнем Востоке влияет на рынок топлива

Напомним, после начала военной олперации США и Израиля на Ближнем Востоке Иран объявил о закрытии Ормузского пролива, угрожая атаковать суда, которые осмелятся туда зайти.

Ормузский пролив — это узкий водный путь шириной 55 километров между Ираном и Оманом, который соединяет Персидский залив с Аравийским морем. Ежедневно через Ормузский пролив проходит около 19 миллионов баррелей нефти, что составляет 20% всей мировой торговли, а также пятая часть мировых объемов сжиженного природного газа.

Азиатские страны критически зависят от энергоносителей из этого региона. Например, импорт из Персидского залива составляет 80-90% нефти для Японии и 30-40% для Китая.

Крупнейшие экономики Азии столкнулись с энергетическим кризисом, что заставляет правительства приостанавливать экспорт топлива и открывать стратегические резервы.

Война на Ближнем Востоке уже ощутимо влияет на топливные рынки Европы. В Германии цены на бензин резко выросли — на отдельных заправках они превысили 2,4 евро за литр.