Цены на бензин бьют рекорды: топливный кризис накрыл страну, где много украинских беженцев

АЗС в Германии / © Shutterstock

Война на Ближнем Востоке уже ощутимо влияет на рынки Европы. В Германии цены на бензин резко выросли — на отдельных заправках они превысили 2,4 евро за литр.

Об этом говорится в материале Bild.

По данным портала Benzinpreise, самой дорогой в стране является автозаправка ESSO A3 Donautal West возле города Пассау. Здесь литр бензина Super стоит 2,479 евро, а дизель и бензин Super E10 — 2,419 евро.

АЗС расположена непосредственно на автомагистрали A3 недалеко от австрийской границы, где проходит большой транзитный поток в направлении Вены. Из-за отсутствия конкуренции и альтернативных заправок цены на таких трассовых станциях традиционно выше, а в условиях кризиса наценка становится еще более ощутимой.

В результате заправка 50 литров бензина Super на этой станции обойдется водителям почти в 124 евро. Для сравнения, при средней цене по стране 1,895 евро за литр такой же бак стоил бы около 94,75 евро.

В последние дни цены на топливо в Германии заметно выросли: с пятницы полный бак подорожал на 6–9 евро, в зависимости от типа горючего. В некоторых городах стоимость литра бензина уже превысила отметку в 2 евро.

Аналитики объясняют подорожание напряженной ситуацией на Ближнем Востоке. Любые риски для судоходства через Ормузский пролив, по которому транспортируется около 20% мировой нефти, мгновенно влияют на мировые цены.

Что происходит с российским экспортом нефти

Несмотря на рост мировых цен, Россия не смогла полностью воспользоваться ситуацией, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

На экспорт нефти повлияли удары украинских беспилотников и сложные погодные условия, нарушившие работу ключевых портов и терминалов.

В частности, нефтетерминал "Шесхарис" в порту Новороссийск приостановил отгрузку после атаки дрона, которая повлекла пожар на топливном складе и повреждение инфраструктуры. Поэтому объект, который обычно экспортирует около 500 тысяч баррелей нефти в сутки, временно не работает.

Кроме того, сильные ледовые условия в балтийских портах Приморск и Усть-Луга ограничили возможность перегрузки нефти. Дополнительно ситуацию усложняют европейские проверки танкеров так называемого "теневого флота", используемого для транспортировки российской нефти.

В результате российские экспортеры не смогли быстро увеличить поставки, даже несмотря на резкий рост цен на нефть на фоне эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном.

В то же время на Дальнем Востоке ситуация выглядит более стабильной: по данным трейдеров, в марте порт Козьмино может экспортировать около 1 миллиона баррелей нефти в сутки, что приближается к рекордным показателям.

Напомним, что за последние двое суток цены на бензин в Украине внезапно взлетели. Накануне стоимость бензина поднялась еще на 2 гривны за литр, а 2 марта горючее подорожало на 1 гривну. Эксперт Куюн отмечает, что дальнейшего повышения стоимости горючего до 70 гривен за литр не будет. Ситуация на мировых рынках уже начала стабилизироваться.