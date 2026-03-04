- Дата публикации
Цены на бензин бьют рекорды: топливный кризис накрыл страну, где много украинских беженцев
В Германии резко выросли цены на горючее: на некоторых заправках стоимость литра бензина уже превышает 2,4 евро. Причиной стало обострение ситуации на Ближнем Востоке, повлиявшее на мировые нефтяные рынки.
Война на Ближнем Востоке уже ощутимо влияет на рынки Европы. В Германии цены на бензин резко выросли — на отдельных заправках они превысили 2,4 евро за литр.
Об этом говорится в материале Bild.
По данным портала Benzinpreise, самой дорогой в стране является автозаправка ESSO A3 Donautal West возле города Пассау. Здесь литр бензина Super стоит 2,479 евро, а дизель и бензин Super E10 — 2,419 евро.
АЗС расположена непосредственно на автомагистрали A3 недалеко от австрийской границы, где проходит большой транзитный поток в направлении Вены. Из-за отсутствия конкуренции и альтернативных заправок цены на таких трассовых станциях традиционно выше, а в условиях кризиса наценка становится еще более ощутимой.
В результате заправка 50 литров бензина Super на этой станции обойдется водителям почти в 124 евро. Для сравнения, при средней цене по стране 1,895 евро за литр такой же бак стоил бы около 94,75 евро.
В последние дни цены на топливо в Германии заметно выросли: с пятницы полный бак подорожал на 6–9 евро, в зависимости от типа горючего. В некоторых городах стоимость литра бензина уже превысила отметку в 2 евро.
Аналитики объясняют подорожание напряженной ситуацией на Ближнем Востоке. Любые риски для судоходства через Ормузский пролив, по которому транспортируется около 20% мировой нефти, мгновенно влияют на мировые цены.
Что происходит с российским экспортом нефти
Несмотря на рост мировых цен, Россия не смогла полностью воспользоваться ситуацией, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
На экспорт нефти повлияли удары украинских беспилотников и сложные погодные условия, нарушившие работу ключевых портов и терминалов.
В частности, нефтетерминал "Шесхарис" в порту Новороссийск приостановил отгрузку после атаки дрона, которая повлекла пожар на топливном складе и повреждение инфраструктуры. Поэтому объект, который обычно экспортирует около 500 тысяч баррелей нефти в сутки, временно не работает.
Кроме того, сильные ледовые условия в балтийских портах Приморск и Усть-Луга ограничили возможность перегрузки нефти. Дополнительно ситуацию усложняют европейские проверки танкеров так называемого "теневого флота", используемого для транспортировки российской нефти.
В результате российские экспортеры не смогли быстро увеличить поставки, даже несмотря на резкий рост цен на нефть на фоне эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном.
В то же время на Дальнем Востоке ситуация выглядит более стабильной: по данным трейдеров, в марте порт Козьмино может экспортировать около 1 миллиона баррелей нефти в сутки, что приближается к рекордным показателям.
Напомним, что за последние двое суток цены на бензин в Украине внезапно взлетели. Накануне стоимость бензина поднялась еще на 2 гривны за литр, а 2 марта горючее подорожало на 1 гривну. Эксперт Куюн отмечает, что дальнейшего повышения стоимости горючего до 70 гривен за литр не будет. Ситуация на мировых рынках уже начала стабилизироваться.