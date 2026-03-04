Самолет Януковича в центре событий: как российская элита срочно покидает Ближний Восток

Самолет / © Pixabay

Реклама

На фоне военной операции США и Израиля против Ирана российская политическая и бизнес-элита начала срочную эвакуацию с Ближнего Востока. Для возвращения в Москву используются элитные бизнес-джеты, среди которых зафиксирован борт, непосредственно связывающий с бывшим беглым президентом Украины Виктором Януковичем.

Об этом сообщает российское оппозиционное медиа «Агентство. Новости».

С начала марта по меньшей мере 11 частных самолетов с российской регистрацией совершили перелеты из аэропортов Омана и Объединенных Арабских Эмиратов в столицу РФ. По данным авиационных радаров, один из прибывших в оманский город Сухар бизнес-джетов — это Dassault Falcon 900C с бортовым номером RA-09617 (ранее имел украинскую регистрацию UR-CRD).

Реклама

Dassault Falcon 900C / © Фото из открытых источников

Этот самолет в медийном и политическом пространстве известен как «борт Януковича». По имеющейся информации, бывший президент Украины регулярно пользовался этим судном.

Именно на этом самолете 7 марта 2022 Виктор Янукович прибывал в Беларусь во время проведения российско-украинских переговоров в начале полномасштабного вторжения. В настоящее время борт привлечен в логистическую сеть по вывозу российских VIP-персон из зоны конфликта.

В процесс эвакуации также вовлечены государственные ресурсы России. Аналитики зафиксировали, что 2 марта в аэропорт Сухарь прибыл самолет государственной корпорации «Роскосмос» Ту-204-300 (бортовый номер RA-64053), рассчитанный на 53 пассажирских места.

Организацией этих перелетов занимается российская компания GetJet. Билет на вывозной рейс в начале марта стоил до 20 тысяч евро. Представители компании в общении с клиентами подтверждают, что полеты выполняются как раз самолетом Роскосмоса.

Реклама

Кроме борта Януковича и самолетов Роскосмоса, в VIP-эвакуации принимают участие воздушные суда российских компаний Dexter Taxi и «Северо-Запад», специализирующихся на частных бизнес-перевозках. Они совершили рейсы из Омана в Москву 3 марта.

Журналисты также зафиксировали использование самолета Bombardier Global 5000 (авиакомпания Rusjet), которым раньше пользовались семьи вице-премьера РФ Дениса Мантурова и акционера USM Holdings Алишера Усманова. Еще один борт, вылетевший из Дубая 2 марта Mitsubishi Challenger 850, аналитики связывают с семьей бывшего секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

К слову, ранее российские пропагандистские СМИ неожиданно «откопали» бывшего беглого президента Виктора Януковича.

Война на Ближнем Востоке — последние новости

Напомним, после ударов США и Израиля по Ирану многие аналитики заговорили об ослаблении позиций Москвы на Ближнем Востоке. Впрочем, как замечает Forbes, ситуация может оказаться гораздо сложнее и даже более выгодной для Кремля.

Реклама

Глава МИД РФ Сергей Лавров ограничился публичными заявлениями поддержки Тегерана, избегая более глубокого вмешательства. Такая позиция, по оценкам экспертов, свидетельствует о тактике «стратегической балансировки»: Москва сохраняет контакт с Ираном, но не берет на себя прямые обязательства.

Несмотря на заключенный 20-летний договор о партнерстве, документ не предусматривает военный союз. К тому же, зависимость РФ от Ирана существенно уменьшилась: после начала полномасштабной войны против Украины Россия наладила собственное производство беспилотников и создала альтернативные механизмы обхода санкций.