Мир
40
1 мин

Стало известно гибель американских военных во время атаки дрона в Кувейте

Министерство обороны США обнародовало имена четырех резервистов американской армии, погибших во время атаки беспилотника на военный объект в Кувейте.

Елена Кузьмич
Флаг США

Флаг США / © pixabay.com

Министерство обороны США сообщило о гибели четырех военнослужащих резерва армии США во время атаки беспилотника. Инцидент произошел 1 марта 2026 года на объекте в порту Шуаиба в Кувейте.

По данным ведомства, погибли:

  • капитан Коди А. Хорк (35 лет) из Флориды;

  • сержант первого класса Ноа Л. Титйенс (42 года) из Небраски;

  • сержант первого класса Николь М. Амор (39 лет) из Миннесоты;

  • сержант Деклан Дж. Коади (20 лет) из Айовы.

Все они служили в составе 103-го командования по обеспечению армейского резерва США, штаб которого расположен в городе Де-Мойн (штат Айова). Военные участвовали в операции Epic Fury, когда произошла атака беспилотника.

Пока обстоятельства инцидента выясняются. В Министерстве обороны США сообщили, что расследование атаки продолжается.

Напомним, что война на Ближнем Востоке набирает обороты: количество погибших уже приближается к тысяче

После ударов США и Израиля по Ирану боевые действия на Ближнем Востоке стремительно обострились, а количество жертв превысило 870 человек.

40
