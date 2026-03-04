- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 444
- Час на прочитання
- 1 хв
Стало відомо загибель американських військових під час атаки дрона в Кувейті
Міністерство оборони США оприлюднило імена чотирьох резервістів американської армії, які загинули під час атаки безпілотника на військовий об’єкт у Кувейті.
Міністерство оборони США повідомило про загибель чотирьох військовослужбовців резерву армії США під час атаки безпілотника. Інцидент стався 1 березня 2026 року на об’єкті в порту Шуаїба в Кувейті.
За даними відомства, загинули:
капітан Коді А. Хорк (35 років) із Флориди;
сержант першого класу Ноа Л. Тітйенс (42 роки) з Небраски;
сержант першого класу Ніколь М. Амор (39 років) із Міннесоти;
сержант Деклан Дж. Коаді (20 років) з Айови.
Усі вони служили у складі 103-го командування забезпечення армійського резерву США, штаб якого розташований у місті Де-Мойн (штат Айова). Військові брали участь в операції Epic Fury, коли сталася атака безпілотника.
Наразі обставини інциденту з’ясовуються. У Міністерстві оборони США повідомили, що розслідування атаки триває.
Нагадаємо, що війна на Близькому Сході набирає обертів: кількість загиблих уже наближається до тисячі
Після ударів США та Ізраїлю по Ірану бойові дії на Близькому Сході стрімко загострилися, а кількість жертв уже перевищила 870 осіб.