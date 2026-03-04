ТСН у соціальних мережах

Світ
444
1 хв

Стало відомо загибель американських військових під час атаки дрона в Кувейті

Міністерство оборони США оприлюднило імена чотирьох резервістів американської армії, які загинули під час атаки безпілотника на військовий об’єкт у Кувейті.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Прапор США

Прапор США / © pixabay.com

Міністерство оборони США повідомило про загибель чотирьох військовослужбовців резерву армії США під час атаки безпілотника. Інцидент стався 1 березня 2026 року на об’єкті в порту Шуаїба в Кувейті.

За даними відомства, загинули:

  • капітан Коді А. Хорк (35 років) із Флориди;

  • сержант першого класу Ноа Л. Тітйенс (42 роки) з Небраски;

  • сержант першого класу Ніколь М. Амор (39 років) із Міннесоти;

  • сержант Деклан Дж. Коаді (20 років) з Айови.

Усі вони служили у складі 103-го командування забезпечення армійського резерву США, штаб якого розташований у місті Де-Мойн (штат Айова). Військові брали участь в операції Epic Fury, коли сталася атака безпілотника.

Наразі обставини інциденту з’ясовуються. У Міністерстві оборони США повідомили, що розслідування атаки триває.

