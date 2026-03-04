Допомога на дітей: як отримати гроші за програмою "єЯсла"

Виплати на дітей в Україні / © ТСН.ua

В Україні стартували виплати за новою програмою «єЯсла» для батьків, що виходять на роботу. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко пояснила, як отримувати 8000 грн щомісяця.

Про це Свириденко написала в Мережі.

«Розпочалися виплати „дитячої допомоги“. Спецрахунки для отримання цих коштів вже можна відкрити в Ощадбанку«, — зазначила очільниця уряду.

За програмою «єЯсла» кошти вже почали надходити для 1370 отримувачів. Розмір виплати становить 8000 грн щомісяця у разі виходу на роботу матері, батька або опікуна після досягнення дитиною одного року. Гроші можна спрямувати на оплату послуг няні, асистента чи дитячого садка.

Допомогу на дітей віком до одного року вже перерахували більш ніж 46 тис. родин. Від початку року щомісячна виплата по догляду за дитиною до 1 року сягає 7000 грн.

Свириденко також повідомила, що Кабінет міністрів працює над тим, щоб розширити можливості подання заяв, зокрема через застосунок «Дія».

«Отримання допомоги по догляду за дітьми має бути максимально простим, зрозумілим та зручним для родин», — наголосила вона.

Окрім цього, продовжують діяти й інші види підтримки — допомога у зв’язку з вагітністю та пологами, а також виплата 50 тис. грн у разі народження дитини.

Програма «єЯсла» — що про неї відомо

Нагадаємо, від 1 січня в Україні стартувала програма «єЯсла» для підтримки батьків дітей від 1 до 3 років, які виходять на роботу на повну ставку. Держава щомісяця компенсує 8000 грн (12 тис. грн для дітей з інвалідністю) на оплату приватних садочків, нянь-ФОП або додаткових послуг у державних закладах. Оформити допомогу можна через «Дію.Шеринг» або Пенсійний фонд, надавши паспорт, код, свідоцтво про народження та наказ про вихід на роботу. Головна умова — надавач послуг догляду повинен працювати офіційно.

Зауважимо, тисячі українців не отримали лютневі виплати на дітей через колапс у роботі Пенсійного фонду. Причиною став новий закон про підтримку сімей та програму «єЯсла». Через правову колізію — коли закон уже набув чинності, а урядову постанову з інструкціями оприлюднили із запізненням лише 8 січня — працівники ПФУ не мали чітких алгоритмів роботи. Це спровокувало величезні черги та затримку в розгляді заяв, які накопичувалися понад місяць.