Дата публікації

Дата публікації
Категорія
Писк моди
Кількість переглядів
80
Час на прочитання
2 хв

Ніжні дизайни, квітковий декор та фактури: Дім Dior презентував колекцію осінь-зима 2026-2027

Показ відбувся у межіх Тижня моди у Парижі.

Автор публікації
Юлія Каранковська
Показ бренду Dior осінь-зима 2026-2027

Показ бренду Dior осінь-зима 2026-2027 / © Associated Press

Креативний директор бренду Джонатан Андерсон знову вдалло зробив ставку на емоцію. Його розкішне шоу відбувалося у Саду Тюїльрі, де подіум побудували над ставком з водяними ліліями і пофарбували у той самий відтінок, що й культові крісла Fermob Luxumbourg, які прикрашають паризькі сади по всьому місту.

Показ бренду Dior осінь-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ бренду Dior осінь-зима 2026-2027 / © Associated Press

Шоу минуло без надмірного драматизму, але з великою повагою до Дому та його спадщини. Це був легкий, світлий і витончений показ головною темою якого стала жіночність.

Показ бренду Dior осінь-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ бренду Dior осінь-зима 2026-2027 / © Associated Press

Дизайнер презентував м’які силуети, багатошарові спідниці, напівпрозорі тканини, делікатне мереживо. Знаковий жакет Bar отримав нове звучання — більш розслаблене, сучасне, але впізнаване з першого погляду, а також у деяких випадках прикрашене мереживом.

Також у колекції багато фактури: твід, шовк, вишивка, квіткові елементи, але кольори — стримані, благородні, з акцентом на природні відтінки.

Показ бренду Dior осінь-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ бренду Dior осінь-зима 2026-2027 / © Associated Press

Андерсон часто черпає натхнення з літератури, і в нотатках до показу він згадав два твори, події яких розгортаються у Місті світла: «À une passante» — оду фланера прекрасній незнайомці з поетичної збірки Шарля Бодлера 1857 року Les Fleurs du Mal («Квіти зла»), а також новаторський квір-роман 1928 року Радкліфф Голл The Well of Loneliness («Криниця самотності»).

Показ бренду Dior осінь-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ бренду Dior осінь-зима 2026-2027 / © Associated Press

Також основним акцентом колекції стали водяні лілії, адже з’являлися у вигляді брошок, сережок, принтів та прикрашали взуття.

Показ бренду Dior осінь-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ бренду Dior осінь-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ бренду Dior осінь-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ бренду Dior осінь-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ бренду Dior осінь-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ бренду Dior осінь-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ бренду Dior осінь-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ бренду Dior осінь-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ бренду Dior осінь-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ бренду Dior осінь-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ бренду Dior осінь-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ бренду Dior осінь-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ бренду Dior осінь-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ бренду Dior осінь-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ бренду Dior осінь-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ бренду Dior осінь-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ бренду Dior осінь-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ бренду Dior осінь-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ бренду Dior осінь-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ бренду Dior осінь-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ бренду Dior осінь-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ бренду Dior осінь-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ бренду Dior осінь-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ бренду Dior осінь-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ бренду Dior осінь-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ бренду Dior осінь-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ бренду Dior осінь-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ бренду Dior осінь-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ бренду Dior осінь-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ бренду Dior осінь-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ бренду Dior осінь-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ бренду Dior осінь-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ бренду Dior осінь-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ бренду Dior осінь-зима 2026-2027 / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
80
Наступна публікація

