День ангела 4 березня: кого та як вітати з іменинами

4 березня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 4 березня, день ангела

Який сьогодні, 4 березня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 4 березня

4 березня 2026 року привітайте з іменинами Василя, В’ячеслава, Георгія, Григорія, Данила, Олександра, Павла, Якова, Уляну.

Василь — давньогрецьке походження, означає «цар». В дитинстві добрий, життєрадісний. В дорослому віці стає вольовим і сильним.

В’ячеслав — давньослов’янське ім’я, перекладається як «велика слава». В дитинстві метушливий, примхливий. В дорослому віці стає черствим, але справедливим.

Георгій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «землероб». В дитинстві добрий і порядний. В дорослому віці стає романтичним, часто закохується.

Григорій — давньогрецьке походження, означає «пильний». В дитинстві дбайливий, впевнений у собі. В дорослому віці стає максималістом, розсудливим.

Данило — давньоєврейське ім’я, перекладається як «Бог мій суддя». В дитинстві спокійний, терплячий. В дорослому віці стає співчутливим, доброзичливим.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «захисник». В дитинстві ввічливий, добрий. В дорослому віці стає сміливим, працьовитим.

Павло — латинське походження, означає «молодший». В дитинстві врівноважений, спокійний. В дорослому віці стає ніжним, інколи примхливим.

Яків — давньоєврейське ім’я, перекладається як «наступати по п’ятах». В дитинстві чесний, справедливий. В дорослому віці стає яскравим, делікатним.

Уляна — латинське коріння, тлумачиться як «щастя». В дитинстві добра, щира. В дорослому віці стає поступливою, працьовитою.

День ангела 4 березня — душевні привітання в прозі

День ангела 4 березня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 4 березня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч — оберігає від тривог, спрямовує до правильних рішень і наповнює серце спокоєм. Бажаю світла в душі, добробуту в домі та віри, яка допомагає долати будь-які труднощі.

***

З Днем ангела! Нехай твій охоронець щодня шепоче тобі слова підтримки, надихає на сміливі кроки та береже від усього злого. Бажаю гармонії, радості, щирих людей поруч і здійснення найзаповітніших мрій.

***

Щиро вітаю з іменинами! Нехай ангел-охоронець тримає над тобою свої крила, захищає від негараздів і допомагає знаходити щастя в кожному дні. Бажаю міцного здоров’я, тепла, любові й впевненості у власних силах.

***

У День ангела бажаю тобі особливого відчуття підтримки згори. Нехай у житті буде більше світлих моментів, приємних несподіванок і людей, які цінують та надихають. Нехай удача супроводжує тебе, а серце завжди залишається відкритим для радості.

***

Вітаю з цим світлим святом! Нехай твій небесний заступник допомагає робити правильний вибір, дарує сили для нових звершень і береже твій спокій. Бажаю добрих новин, щасливих подій та внутрішньої рівноваги на кожному кроці життя.

