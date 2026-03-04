Як насправді живе Дубай після ударів Ірану: українка про ситуацію в ОАЕ

Яка ситуація в Дубаї / © Associated Press

Уродженка Одещини Каріна Челенгірова, яка майже 12 років живе в Об’єднаних Арабських Еміратах, розповіла, яка ситуація в ОАЕ після ударів Ірану, і чи є у цій країні паніка після перших іранських дронів і ракет.

Про це українка повідомила у коментарі «Суспільне Одеса».

За її словами, місто Дубай функціонує без обмежень: транспорт курсує, торговельні центри відкриті, дефіциту товарів немає. Чутки про паніку і масштаби руйнувань внаслідок іранських ударів Каріна називає перебільшеними.

Українка зазначає, що у центрі міста не було пожеж чи руйнувань. Жителі чули лише звук літаків і дронів. Готель, про пожежу в якому ширилася інформація в соцмережах, вже наступного дня працював у звичайному режимі. Каріна зазначає, що Дубай продовжує життя у звичному режимі.

«Казали, що в супермаркетах пусті полиці — це не правда. Я вчора саме ввечері ходила в супермаркет, все є, немає ніякого дефіциту. Таксі працює, метро працює, було декілька вильотів сьогодні з аеропорту», — розповідає дівчина.

Водночас, школи тимчасово і частина приватних компаній перейшли в онлайн-формат. Комунальні служби та готельний бізнес продовжують роботу офлайн. Офіційних повідомлень щодо необхідності евакуації або перебування в укриттях не надходило, зазначає українка.

«Фонтани біля Бурдж-Халіфи ввечері працюють, лазерне шоу відбувається. Людей багато — і в молах, і на вулицях», — каже Каріна.

Нагадаємо, що у відповідь на ізраїльсько-американські удару по Ірану Тегеран завдав ударів по Катару, Саудівській Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратах.