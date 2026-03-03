- Дата публікації
Трамп накинувся на Іспанію через позицію у війні з Іраном: як помстився
США припиняють торгівлю з Іспанією через конфлікт навколо ударів по Ірану.
Президент Дональд Трамп сердито заявив, що США припиняють торгівлю з Іспанією, бо Мадрид не дозволив американцям використовувати свої військові бази для ударів проти Ірану.
Про це Трамп сказав під час зустрічі з кацлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, передають The Guardian і CNN.
«Ми розірвемо торгівлю з Іспанією. Ми не хочемо мати ніякх справ з Іспанією», — заявив президент США.
Крім того, він порушив питання зобов’язань щодо витрат НАТО, і зокрема, висловив своє невдоволення витратами іспанського уряду на оборону.
«Кожна європейська країна, на моє прохання, сплатила 5%, що вони й повинні робити. І всі були з ентузіазмом щодо цього, Німеччина, всі. А Іспанія цього не зробила», — сказав Трамп.
«А тепер Іспанія сказала, що ми не можемо використовувати їхні бази — і це нормально. Ми могли б використовувати їхні бази; якби захотіли, ми могли б просто прилетіти та скористатися ними. Ніхто не скаже нам не використовувати їх. Але ми не стали (цього робити). Проте вони були недружелюбні. В Іспанії немає абсолютно нічого, що нам потрібно, окрім чудових людей», — продовжив обурюватся Трамп.
Погроза Трампа пролунала через кілька годин після того, як міністр закордонних справ Іспанії применшив ймовірність будь-яких дій США у відповідь на відмову.
«Бази, що використовуються спільно зі США, — це іспанські суверенні бази, які діють у рамках договору зі Сполученими Штатами, і саме в рамках цієї передумови — нашого суверенітету та договірних рамок — вони можуть бути використані», — сказав Хосе Мануель Альбарес журналістам після щотижневого засідання кабінету міністрів у вівторок.
«Тому в цьому немає нічого дивного чи несподіваного, і ми не очікуємо жодних наслідків».
Він також сказав, що Вашингтон не просив про використання баз.
«У мене не було жодної розмови з жодним представником США, і до мене не було жодних запитів щодо цього», — додав він.
Раніше Британія, Німеччина та Іспанія наголосили, що не братимуть участі у військовій операції США та Ізраїлю.
Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес також підкреслив, що не дозволить Америці використовувати спільні з ними військові бази для ударів по Ірану.
Аналогічна і позиція НАТО. Очільник Альянсу Марк Рютте заявив, що їх сили не братимуть участі у військовій кампанії США та Ізраїлю.