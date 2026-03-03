В Україні є село без мешканців, але з унікальними пам’ятками: де розташоване

Ілюстративне фото старого будинку / © cntime.cn.ua

У Новгород-Сіверському районі Чернігівської області село Кривуша офіційно залишилося без жодного мешканця, проте продовжує існувати як унікальний природний осередок. На території Семенівської громади, де розташоване село-привид, зареєстровано одразу чотири об’єкти природно-заповідного фонду.

Про це пише Чернігівщина туристична.

За даними проєкту «Чернігівщина туристична», процес депопуляції у Кривуші тривав десятиліттями. Ще 25 років тому в населеному пункті проживало лише двоє людей, а остаточно село спорожніло близько восьми років тому. Попри відсутність жителів цей пункт залишається на мапі регіону завдяки своєму природному значенню.

Кривуша унікальна тим, що навколо порожніх хат розкинулися заповідні зони. До переліку пам’яток, які прославили цю місцевість, входять:

ботанічний заказник «Кривуша» (має однойменну з селом назву);

гідрологічний заказник «Гало» ;

гідрологічний заказник «Рутське» (обидва згодом були включені до складу ширшого заказника «Кривуша»);

заповідне урочище «Базарна роща».

Ці об’єкти охороняють унікальні лісові та болотяні масиви Чернігівського Полісся. Таким чином, навіть після зникнення людського поселення територія зберігає статус важливого екологічного резервату України.

