Відключення світла 4 березня: актуальні графіки для всіх областей
ДТЕК та обленерго анонсували графіки погодинних відключень світла на середу, 4 березня, для столиці та всіх регіонів України.
У середу, 4 березня, у частині регіонів України з 08:00 до кінця доби будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.
Графік відключення світла в Києві
Графік відключення світла у столиці 4 березня:
Група 1: 10:30-14:00, 21:30-24:00
Група 2: 11:00-14:30
Група 3: 12:00-15:30, 23:00-24:00
Група 4: 12:30-16:00
Група 5: 14:00-17:30
Група 6: 14:30-18:00
Група 7: 15:30-19:30
Група 8: 16:00-20:00
Група 9: 08:00-10:30, 17:30-20:30
Група 10: 08:00-11:00, 18:00-21:30
Група 11: 08:00-12:00
Група 12: 10:00-12:30, 19:30-23:00
Група 13: 10:30-14:00, 21:30-24:00
Група 14: 11:00-14:30
Група 15: 12:00-15:30, 23:00-24:00
Група 16: 12:30-16:00
Група 17: 14:00-17:30
Група 18: 14:30-18:00
Група 19: 15:30-19:30
Група 20: 16:00-20:00
Група 21: 08:00-10:30, 17:30-20:30
Група 22: 08:00-11:00, 18:00-21:30
Група 23: 08:00-12:00
Група 24: 10:00-12:30, 19:30-23:00
Група 25: 10:30-14:00, 21:30-24:00
Група 26: 11:00-14:30
Група 27: 12:00-15:30, 23:00-24:00
Група 28: 12:30-16:00
Група 29: 14:30-17:30
Група 30: 14:30-18:00
Група 31: 15:30-19:30
Група 32: 16:00-20:00
Група 33: 08:00-10:30, 17:30-20:30
Група 34: 08:00-11:00, 18:00-21:30
Група 35: 08:00-12:00
Група 36: 10:00-12:30, 19:30-23:00
Група 37: 10:00-14:30, 21:30-24:00
Група 38: 11:00-15:30
Група 39: 11:30-16:00, 23:00-24:00
Група 40: 12:00-17:00
Група 41: 13:00-17:30
Група 42: 14:00-18:00
Група 43: 15:30-19:30
Група 44: 16:00-20:00
Група 45: 08:00-11:00, 17:30-20:30
Група 46: 08:00-11:30, 18:00-21:30
Група 47: 08:00-12:00
Група 48: 10:00-13:00, 19:30-23:00
Група 49: 10:30-14:00, 21:30-24:00
Група 50: 11:00-14:30
Група 51: 12:00-15:30, 23:00-24:00
Група 52: 12:30-16:00
Група 53: 14:00-17:30
Група 54: 14:30-18:00
Група 55: 15:30-19:30
Група 56: 16:00-20:00
Група 57: 08:00-10:30, 17:30-20:30
Група 58: 08:00-11:00, 18:00-21:30
Група 59: 08:00-12:00
Група 60: 10:00-12:30, 19:30-23:00
Графік відключення світла в Київській області
Графік відключення світла на Київщині 4 березня: доповнюється
Графік відключення світла в Запорізькій області
Графік відключення світла у Запорізькій області 4 березня:
1.1: 18:00 — 20:30
1.2: 18:00 — 20:30
2.1: 13:30 — 18:30
2.2: 22:30 — 24:00
3.1: 07:30 — 11:30
3.2: 18:00 — 23:00
4.1: 07:30 — 09:30
4.2: 00:00 — 00:30, 07:30 — 09:30
5.1: 09:00 — 14:00
5.2: 09:00 — 14:00
6.1: 13:30 — 18:30
6.2: 13:30 — 18:30
Графік відключення світла в Полтавській області
Графік відключення світла в Харківській області
Графік відключення світла на Харківщині 4 березня: доповнюється
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
Графік відключення світла в Кіровоградській області
Графік відключення світла на Кіровоградщині 4 березня:
Черга 1.1: 08-10, 20-22
Черга 1.2: 08-10, 16-18
Черга 2.1: 08-10, 16-18
Черга 2.2: 16-18
Черга 3.1: 12-14
Черга 3.2: 12-14
Черга 4.1: 14-16, 22-24
Черга 4.2: 14-16
Черга 5.1: 14-16
Черга 5.2: 10-11, 18-20
Черга 6.1: 10-12, 18-20
Черга 6.2: 10-12, 18-20
Графік відключення світла в Сумській області
Графік відключення світла в Житомирській області
Графік відключення світла на Житомирщині 4 березня: доповнюється
Графік відключення світла в Чернігівській області
Графік відключення світла в Черкаській області
Графік відключення світла на Черкащині 4 березня: доповнюється
Графіки відключень у Вінницькій області
За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.
Де не відключатимуть світло
У суботу, 28 лютого, відключень світла у Чернівецькій, Хмельницькій, Одеській, Миколаївській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській, Львівській та Рівненській областях не заплановано.
Нагадаємо, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Жупанин прогнозує, що відключення триватимуть принаймні місяць. Проте влітку відключення світла можуть знову повернутися.