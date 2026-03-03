ТСН у соціальних мережах

Відключення світла 4 березня: актуальні графіки для всіх областей

ДТЕК та обленерго анонсували графіки погодинних відключень світла на середу, 4 березня, для столиці та всіх регіонів України.

Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні у середу, 4 березня

У середу, 4 березня, у частині регіонів України з 08:00 до кінця доби будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

Графік відключення світла у столиці 4 березня:

Група 1: 10:30-14:00, 21:30-24:00

Група 2: 11:00-14:30

Група 3: 12:00-15:30, 23:00-24:00

Група 4: 12:30-16:00

Група 5: 14:00-17:30

Група 6: 14:30-18:00

Група 7: 15:30-19:30

Група 8: 16:00-20:00

Група 9: 08:00-10:30, 17:30-20:30

Група 10: 08:00-11:00, 18:00-21:30

Група 11: 08:00-12:00

Група 12: 10:00-12:30, 19:30-23:00

Група 13: 10:30-14:00, 21:30-24:00

Група 14: 11:00-14:30

Група 15: 12:00-15:30, 23:00-24:00

Група 16: 12:30-16:00

Група 17: 14:00-17:30

Група 18: 14:30-18:00

Група 19: 15:30-19:30

Група 20: 16:00-20:00

Група 21: 08:00-10:30, 17:30-20:30

Група 22: 08:00-11:00, 18:00-21:30

Група 23: 08:00-12:00

Група 24: 10:00-12:30, 19:30-23:00

Група 25: 10:30-14:00, 21:30-24:00

Група 26: 11:00-14:30

Група 27: 12:00-15:30, 23:00-24:00

Група 28: 12:30-16:00

Група 29: 14:30-17:30

Група 30: 14:30-18:00

Група 31: 15:30-19:30

Група 32: 16:00-20:00

Група 33: 08:00-10:30, 17:30-20:30

Група 34: 08:00-11:00, 18:00-21:30

Група 35: 08:00-12:00

Група 36: 10:00-12:30, 19:30-23:00

Група 37: 10:00-14:30, 21:30-24:00

Група 38: 11:00-15:30

Група 39: 11:30-16:00, 23:00-24:00

Група 40: 12:00-17:00

Група 41: 13:00-17:30

Група 42: 14:00-18:00

Група 43: 15:30-19:30

Група 44: 16:00-20:00

Група 45: 08:00-11:00, 17:30-20:30

Група 46: 08:00-11:30, 18:00-21:30

Група 47: 08:00-12:00

Група 48: 10:00-13:00, 19:30-23:00

Група 49: 10:30-14:00, 21:30-24:00

Група 50: 11:00-14:30

Група 51: 12:00-15:30, 23:00-24:00

Група 52: 12:30-16:00

Група 53: 14:00-17:30

Група 54: 14:30-18:00

Група 55: 15:30-19:30

Група 56: 16:00-20:00

Група 57: 08:00-10:30, 17:30-20:30

Група 58: 08:00-11:00, 18:00-21:30

Група 59: 08:00-12:00

Група 60: 10:00-12:30, 19:30-23:00

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла на Київщині 4 березня: доповнюється

Графік відключення світла в Запорізькій області

Графік відключення світла у Запорізькій області 4 березня:

1.1: 18:00 — 20:30

1.2: 18:00 — 20:30

2.1: 13:30 — 18:30

2.2: 22:30 — 24:00

3.1: 07:30 — 11:30

3.2: 18:00 — 23:00

4.1: 07:30 — 09:30

4.2: 00:00 — 00:30, 07:30 — 09:30

5.1: 09:00 — 14:00

5.2: 09:00 — 14:00

6.1: 13:30 — 18:30

6.2: 13:30 — 18:30

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 4 березня

Графік відключення світла на Полтавщині 4 березня

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 4 березня: доповнюється

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 4 березня / © ДТЕК

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 4 березня / © ДТЕК

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 4 березня / © ДТЕК

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 4 березня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 4 березня:

Черга 1.1: 08-10, 20-22

Черга 1.2: 08-10, 16-18

Черга 2.1: 08-10, 16-18

Черга 2.2: 16-18

Черга 3.1: 12-14

Черга 3.2: 12-14

Черга 4.1: 14-16, 22-24

Черга 4.2: 14-16

Черга 5.1: 14-16

Черга 5.2: 10-11, 18-20

Черга 6.1: 10-12, 18-20

Черга 6.2: 10-12, 18-20

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 4 березня

Графік відключення світла на Сумщині 4 березня

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 4 березня: доповнюється

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 4 березня: доповнюється

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Графік відключення світла на Вінничині 2—8 березня

Графік відключення світла на Вінничині 2—8 березня

Де не відключатимуть світло

У суботу, 28 лютого, відключень світла у Чернівецькій, Хмельницькій, Одеській, Миколаївській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській, Львівській та Рівненській областях не заплановано.

Нагадаємо, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Жупанин прогнозує, що відключення триватимуть принаймні місяць. Проте влітку відключення світла можуть знову повернутися.

Новина доповнюється
