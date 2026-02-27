Коли зникнуть графіки відключень і що буде зі світлом навесні і влітку: відповідь нардепа

Енергетичні гойдалки: коли в Україні зникнуть графіки і чому вони повернуться / © ТСН.ua

Графіки відключень світла в Україні «точно на 100%» будуть ще принаймні місяць.

Про це заявив заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Жупанин, передають Новини.live.

«Я кажу 100%, тому що далі вже буде питання балансу споживання і виробництва», — каже нардеп.

Він пояснив, що після завершення опалювального сезону споживання електрики зменшуватиметься, тому що зараз багато людей використовують електроенергію для обігріву.

«Відповідно, споживання буде зменшуватися, виробіток буде більшати. Тому я маю такий оптимістичний прогноз, що на квітень-травень ми перейдемо на більш зрозумілу роботу і, можливо, навіть без графіків або з мінімальними відключеннями. За умови, якщо не буде якихось масштабних обстрілів», — пояснює Жупанин.

Чому світло вимикатимуть влітку?

Проте влітку відключення світла можуть знову повернутися.

«Але червень, липень, серпень потрібно бути готовим до того, що графіки знову будуть. Чому? Тому що збільшується споживання електроенергії населенням через те, що включаються кондиціонери, стає жарко, люди пробують охолодити приміщення, і виходять в ремонти блоки атомних електростанцій. Це зараз доволі суттєва частина генерації електроенергії в Україні», — каже нардеп.

Він зауважує, що сонячна генерація цю різницю не покриє.

«У в нас є велика кількість сонячної генерації, але вона генерує електроенергію лише в певні години. Тобто це орієнтир і діапазон з дев’ятої ранку чи з восьмої ранку до сьомої вечора. Тому є ранішні години, є вечірні години. І мені здається, для балансу і балансування загалом енергосистеми доведеться впроваджувати графіки відключень. Я буду радий помилятися, але потрібно готуватися до гіршого», — підсумував Жупанин.

