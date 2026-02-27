Зеленський розкритикував США та РФ через вимогу провести вибори: що його обурило

Чи піде Зеленський на другий термін і коли будуть вибори: відповідь президента / © Associated Press

Вибори в Україні неможливі без припинення вогню.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News.

Вибори будуть лише в разі припинення вогню

Він наголосив, що вибори в Україні проведуть лише в разі припинення вогню Росією.

«Тобто не до припинення вогню, звісно, ні. Інакше треба щось неймовірне придумати, як гарантувати безпеку людей. Я сказав: вважаю, це неможливо», — каже Зеленський.

Передусім він нагадав, що неможливо провести вибори під час воєнного стану, бо це забороняє закон. Проте поскаржився, що «дехто» цього не розуміє.

«Я зрозумів, що для декого це не аргумент. Закон не аргумент для деяких. Що я можу вдіяти? Інший світ. Тому я сказав: добре, нам потрібна безпека. Це правда, нам потрібна безпека. Нам потрібно, щоб наші солдати голосували. Нам потрібно, щоб наші люди голосували. У нас багато питань з безпекою. Ми не можемо голосувати онлайн. Ми не можемо проводити виборчу кампанію. Люди не можуть проводити виборчу кампанію під обстрілами, під ракетами. Це дивна позиція — проводити вибори (під час війни — Ред.)», — зазначив глава держави.

На запитання ведучого, чи є план проводити вибори в найближчі місяці, Зеленський відповів, що немає.

«Якщо ми матимемо (припинення вогню — Ред.), якщо ми зрозуміємо послідовність закінчення війни, якщо ми зрозуміємо, що ми дуже близькі, що Росія вирішить дати нам перемир’я на виборчий період на два місяці, ми негайно підемо до парламенту. Ми змінимо закон, спробуємо це зробити. Я думаю, що ми досягнемо успіху. І, звісно, ми зможемо провести вибори», — пообіцяв він.

Зеленський вважає, що вибори важливі для США та РФ, а не для України

Він риторично запитав, «чому вибори в Україні такі важливі для росіян, американців, а не для українців».

Чи буде Зеленський знову балотуватися

«Не знаю. Це залежить від обставин. Це закінчення війни чи перемир’я. Якщо ми підписали мирну угоду з Путіним, і Трамп дав гарантії безпеки, чи ніхто не дав, чи частково дав. І ми розуміємо, що люди розуміють: є вибори — це означає паузу у війні, і ніхто не дає слова, що це кінець», — відповів глава держави.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, що в парлменті розробляють закон про повоєнні вибори. Він назвав дві умови для проведення виборів в Україні та пояснив, від чого залежить дата голосування.

Раніше президент Зеленський розкрив, чому Росія та США наполягають на виборах в Україні. Крім того, він вкотре розповів, чи братиме участь у наступних виборах.