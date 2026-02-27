- Дата публікації
Елізабет Герлі у кораловому бікіні похизувалася стрункою фігурою
60-річна британська модель перебуває у чудовій фізичній формі.
Елізабет Герлі поділилася в Instagram пікантним знімком з відпочинку. Акторка позувала у кораловому мініатюрному бікіні з золотими ланцюжками на ліфі і плавках від свого власного бренду Elizabeth Hurley Beach.
«Сумую за раєм у своєму улюбленому бікіні Blaze», — підписала Герлі фото.
Ліз похизувалася не лише стильним купальником, а й стрункою фігурою і пишним декольте.
У зірки було розпущене волосся, макіяж із рожевою помадою і пишними віями. На плечі у неї висів фотоапарат — напевно акторка йшла на фотосесію.
