Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
57
Час на прочитання
1 хв

Елізабет Герлі у кораловому бікіні похизувалася стрункою фігурою

60-річна британська модель перебуває у чудовій фізичній формі.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі поділилася в Instagram пікантним знімком з відпочинку. Акторка позувала у кораловому мініатюрному бікіні з золотими ланцюжками на ліфі і плавках від свого власного бренду Elizabeth Hurley Beach.

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

«Сумую за раєм у своєму улюбленому бікіні Blaze», — підписала Герлі фото.

Ліз похизувалася не лише стильним купальником, а й стрункою фігурою і пишним декольте.

У зірки було розпущене волосся, макіяж із рожевою помадою і пишними віями. На плечі у неї висів фотоапарат — напевно акторка йшла на фотосесію.

Нагадаємо, Елізабет Герлі показала фоловерам відвертий знімок, як вона оголеною позувала у ванні з піною.

