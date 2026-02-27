- Дата публікації
Пріянка Чопра у прозорій мереживній сукні завітала на вечірнє шоу
43-річна акторка у пікантному образі з’явилася у студії популярного шоу.
Пріянка Чопра завітала на розважальне вечірнє шоу Джиммі Феллона у Нью-Йорку, де вона розповіла про знімання у фільмі «Блеф».
У студії акторка з’явилася у пікантному аутфіті. На ній була чорна прозора мереживна сукня довжини максі від польського бренду Epuzer, прикрашена по всій довжині рюшами. Вбрання було без рукавів і чудово підкреслило струнку фігуру Чопри. Під ним на акторці був обтислий нюдовий комбінезон.
Аутфіт Пріянка доповнила чорними шкіряними туфлями. У неї було хвилясте укладання з кісками, макіяж із акцентом на очах, які вона підкреслила чорним олівцем, і нюдовий довгий манікюр. Лук зірка завершила золотими браслетом, годинником і каблучкою.
Нагадаємо, Пріянка Чопра прийшла на прем’єрі фільму «Блеф» у шкіряному топі-кірасі і шифоновій спідниці з драпуванням.