ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
211
Час на прочитання
2 хв

Воїни ЗСУ зайшли в тил ворога на межі двох областей: відео

На межі Дніпропетровської та Запорізької областей українські десантники проводять успішну операцію з витіснення ворога. 95-та окрема десантно-штурмова бригада звільнила 8 населених пунктів і продовжує штурмові дії, попри переважаючі сили противника.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кирієнко Юлія Кирієнко
Війна в Україні

Війна в Україні

На стику двох областей — Дніпропетровської та Запорізької — триває активна фаза просування українських Десантно-штурмових військ. Поліські десантники 95-ї бригади вже взяли під контроль вісім населених пунктів і продовжують витісняти ворога. Попри те, що окупантів тут уп’ятеро більше, українські воїни використовують слабкі місця противника та захоплюють у полон навіть російських пілотів.

Спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко бачила, як готувалася ця таємна операція.

Удар у слабке місце

Операцію з виходу в тил ворога на перетині двох областей готували майже місяць у суворій таємниці. Десантники скористалися не лише вдалою погодою, а й технічними проблемами окупантів — масштабним відключенням «Старлінків» у підрозділах РФ.

«Грек», командир окремого 13-го батальйону 95-ї ДШБ: «Напрямок обраний дуже вдало. Противник тут слабкий, переважно мотострілкові підрозділи. Їхні командири доповідали „нагору“ про успіхи, які не відповідали дійсності. Зараз ми використовуємо цей наявний успіх і продовжуємо просуватися, паралельно знищуючи ворога».

За словами десантників, просування настільки стрімке, що ворожі пілоти БПЛА не встигають розгорнутися і змушені постійно переміщатися або здаватися в полон.

Історія окупанта з Амура

Одним із трофеїв штурму став російський солдат Олексій. Чоловік родом з Амурської області, до війни працював на залізниці. Його історія — класичний приклад того, як Кремль «утилізує» своїх громадян: двотижневе навчання на Сахаліні, переліт до окупованого Маріуполя, мотоцикл і окоп під вогнем українських десантників.

Олексій, полонений окупант: «Чую українські голоси, чоловіки розмовляють. Я їх гукнув: „Хлопці, не стріляйте!“. Виліз спокійно, показав, де зброя, рація. Коротше, здався. Я не люблю воювати, я не хочу війни. Якби не в’язниця і мені б по п’яні контракт не підсунули — я б тут не був».

Десантники зазначають, що окупантів на цій ділянці значно більше — іноді на одного українського штурмовика припадає до п’яти військовослужбовців РФ. Проте якість підготовки та мотивація українців нівелюють цю перевагу.

Що далі?

Просування на межі областей — це передусім крок на випередження планів ворога, який готував наступ на Запоріжжя. Глобальна мета Сил Оборони — повністю витіснити окупантів з адміністративної межі Дніпропетровщини.

Проте військові застерігають: ворог починає підтягувати резерви. На цю ділянку перекидають потужний російський підрозділ пілотів «Рубікон», відомий своєю здатністю перебивати логістичні шляхи. Тож боротьба за кожен метр української землі стає ще запеклішою.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ГЛЯНЬТЕ, КОГО ВИЛОВИЛИ десантники на ЗАПОРІЗЬКОМУ НАПРЯМКУ! Перші слова ПОЛОНЕНИХ

Дата публікації
Кількість переглядів
211
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie