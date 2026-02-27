Ключовий союзник Кремля: хто і як допомагає Росії продовжувати війну

Володимир Путін і Сі Цзіньпін. / © Associated Press

Китай залишається ключовим фактором, що сприяє війні Росії в Україні. Зокрема, країна-агресорка стала залежною від КНР у постачаннях оптоволокна. Його окупанти використовують для БпЛА і для наземного зв’язку.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Виробництво дронів на оптоволокні

Єдиний вітчизняний виробник оптичного волокна в Росії — це завод «Оптичні волоконні системи» в Республіці Мордовія. Однак він не працює від моменту атаки українських безпілотників на завод у травні 2025-го.

Підприємство виробляло приблизно чотири мільйони кілометрів оптичного волокна щорічно та постачав його приблизно 20 російським виробникам кабелів, які використовували цей матеріал для виробництва волоконно-оптичних кабелів, які окупанти використовують на полі бою.

Оптоволокно з Китаю

Генеральний директор «Ведомостєй» повідомив, що збої в роботі заводу зробили Росію повністю залежною від Китаю щодо оптичного волокна. Джерела в галузі кажуть, що постачальники з КНР підвищили ціну на один кілометр оптичного волокна для російських покупців від 2,34 дол. на початку 2025-го до 5,85 дол. у січні цього року — ця цифра на 150% більше. Тепер виробникам кабелів в РФ, ймовірно, доведеться підвищити ціни через проблеми з постачанням. Це є головним ризиком для галузі.

ISW не виявила доказів того, що російські війська відчувають дефіцит оптоволоконного кабелю на полі бою. Це може свідчити про те, що постачання оптичного волокна в Китаю наразі достатньо для задоволення попиту. Водночас окупанти можуть використовувати запаси кабелів, що передували удару в травні 2025-го.

Аналітики зауважують, що армія РФ використовує оптоволоконні кабелі від весни 2025 року, щоб зробити безпілотники більш стійкими до перешкод радіоелектронної боротьби (РЕБ) та розширити дальність польоту тактичних безпілотників до 60 кілометрів.

«ISW продовжує оцінювати, що постачання компонентів китайського походження до Росії мало вирішальне значення для здатності оборонно-промислової бази РФ адаптуватися, впроваджувати інновації та продовжувати війну проти України», — йдеться у звіті.

Співпраця Китаю і Росії

The Times пише про те, що Пекін і Москва формують потужний альянс на тлі війни в Україні. Китай хоч і заявляє про нейтралітет, але саме він став ключовим економічним і технологічним опором для російського режиму в умовах жорстких західних санкцій. Зокрема, наразі на Пекін припадає близько 40% усього експорту нафти РФ.

Водночас Китай різко підняв ціни на оптоволокно для РФ - у середньому у 2,5–4 рази. Зауважимо, що КНР забезпечує понад 60% світового виробництва оптоволокна, тому російські компанії змушені купувати його за цінами внутрішнього китайського ринку.

Водночас радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов повідомив, що також Росія масово використовує китайські модеми в дронах. Йдеться про обладнання китайського виробництва, яке забезпечує передачу сигналу та координацію між безпілотниками.

