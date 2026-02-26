“Путін буде тиснути більше”: експерт попередив про нові цілі армії РФ під час ракетних ударів

Олег Жданов / © ТСН

У ніч проти 26 лютого Росія завдала чергового масованого удару по Україні. За даними Повітряних сил, ворог випустив по українських містах 420 дронів та 39 ракет різних типів, зокрема 11 балістичних. Внаслідок атаки є руйнування щонайменше у восьми областях.

Цей обстріл мав незвичну особливість. Російська армія вже вдруге підняла в повітря авіацію, однак ракети так і не запустила. Чому ворог «дробить» удари, що відбувається з російськими ракетами та літаками і скільки ще триватиме терор енергетики — у коментарі ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

РФ підняла в повітря літаки, але не пустила ракети

На думку Жданова, у росіян можуть бути серйозні технічні проблеми — саме тому ракети так і не були випущені.

«Я думаю, що там є якісь певні проблеми. І навіть була інформація, вона поки що не підтверджена, що, можливо, перші ракети, які були випущені Х-22, вони впали на території РФ. На сьогоднішній день для Росії це вже проблема, тому що технічний стан», — зазначив він.

Експерт нагадав, що ракета Х-22 — це розробка кінця 1960-х років, а нових ракет такого типу Росія не має.

«Ракета Х-22 — це ракета кінця 60-х років, а нових немає. Вони намагалися модернізувати і зробити Х-32, Х-32 існують, але одиничні екземпляри існують. Я так розумію, те, що там з випробувань залишилось і, як завжди, вони не стали замовляти, зважаючи на складські запаси цих старих ракет», — пояснив Олег Жданов.

За його словами, проблема не лише у віці ракет, а й у складності їхнього обслуговування.

«А в неї ракетний двигун стоїть, не реактивний, а ракетний двигун, який працює на багатокомпонентному ракетному паливі. І там величезні проблеми з її обслуговуванням, навіть заправка. У мирний час вона рахувалася як бойові. І записувався час роботи з паливом 1 до 3 з коефіцієнтом. Так що в цьому проблема», — наголосив експерт.

Окремо він звернув увагу на дефіцит «Кинджалів».

«Можливо, що у Х-22 технічний стан, а у „Кинджалів“, я думаю, що їх просто не вистачає», — додав він.

Крім того, за словами Олега Жданова, проблеми можуть бути і з літаками-носіями.

«І по-друге, коли росіяни починали вторгнення, то у них було 12 літаків, 9 з яких могли б піднятися у повітря Міг-31К, пристосованих під ракету „Кинджал“. Потім 4 літака були втрачені в результаті аварій», — пояснив він.

Олег Жданов нагадав, що Міг-31К має фактично «одноразовий» двигун.

«І ще одна особливість, що у Міг-31 стоїть одноразовий двигун. Пам’ятаєте, коли Таврія пішла в серію, і ми всією країною сміялися, що там одноразовий двигун, що його неможливо відремонтувати, легше придбати новий. І він дешевий був тому, що він був одноразовий. Так от Міг-31К те ж саме. А вони його не випускають. Так що там може бути ще і технічна проблема з самими літаками. І з їх переобладнанням під ракету „Кинджал“. Це, мабуть, єдина особливість», — пояснив Жданов.

Він також звернув увагу на зміну часу атак:

«Те, що час змістився до світанку, то скажу так, що вони намагаються піймати найслабкіше місце. Вони зрозуміли, що вночі ми працюємо, в принципі, непогано, а от на світанку і в сумерках, коли, як так кажуть, всі кішки сірого кольору. І кінець зміни, люди втомлені, увага розсіяна. І, можливо, вони частково розраховують і на цей момент. Тому і час міг зміститися».

Чому РФ «дробить» масовані удари

Жданов пояснив, що масовані ракетні атаки потребують тривалої підготовки.

«Справа в тому, що такі масовані удари треба готувати. Так не працює з точки зору технічної підготовки, з точки зору транспортування самих ракет, їх підготовки до використання, тестування, їх підвішування до літаків», — сказав він.

Він також нагадав про удари по російських аеродромах, через які армія РФ не може довго зберігати ракети в одному місці.

«А тим більше, ви ж бачите, ми ж намагаємося максимально ускладнити завдання. Там зараз на „Енгельсі“ на минулому тижні ми ж там теж навели трошки двіжухи. А це говорить про те, що вони не будуть тримати ракети на аеродромі, вони її будуть тримати на складах», — зазначив експерт.

За словами Олега Жданова, у такому разі логістика займає щонайменше тиждень.

«І от ця вся логістика вона і виливається десь мінімум у тиждень на підготовку таких ударів», — пояснив він.

Крім того, проблеми накопичуються і з авіацією:

«Плюс, ви ж не забувайте, що літаки, вони ж не обслуговуються за один день, а нальот годин, якщо порахувати, то там вони вже давним-давно все випрацювали. І, скоріш за все, ці Ту-95 піднімаються у повітря тільки за рахунок принципу канібалізму — розбирають інші літаки і комплектують запчастинами. Тому що знов ж таки Ту-95 у РФ не те, що не випускається, а вже втрачені технології стосовно виробництва Ту-95. Тому, ні, вони не можуть так, що сьогодні, завтра, чи через день, ні».

Яка мета Кремля зараз

За словами експерта, головне завдання Кремля незмінне — залишити столицю без світла.

«На жаль, вони, я так розумію, що в Кремлі поставлене завдання, що Київ треба погасити. За будь-яку ціну Київ треба погасити. Саме тому, ви ж бачите, вони б’ють суто по підстанціям, які живлять сьогодні місто. І намагаються ті ТЕЦ, які ще більш-менш на ладан дихають і щось працюють, якесь тепло чи електрику дають, вони їх теж намагаються погасити. Щоб ми були в повному обликауті», — зазначив він.

Жданов вважає, що удари також мають політичну складову.

«Це вже політика, це формування переговорної позиції росіян. Справа у тому, що сьогодні з 26 по 28 були заплановані перемовини, тристоронні перемовини в Женеві. І я думаю, що саме цей масово-некомбінований удар був спланований саме під ці перемовини. Ось сьогодні зранку удар, а з 12-ї години повинні були початися перемовини. Їх перенесли на березень, але удар вже відміняти не стали», — пояснив експерт.

Скільки триватимуть удари по енергетиці

На думку Олега Жданова, Росія більше ніколи не відмовиться від атак по енергетиці.

«Вони просто добавлять удари влітку. Вони енергетику не залишать ніколи», — сказав він.

Експерт зауважив, що влітку споживання електроенергії навіть зростає.

«Справа у тому, що сьогодні по статистиці в літній період використання електроенергії більше, ніж зі мною. Тому що влітку всі хочуть кондиціонери включити, вентилятори. Тому вони по енергетиці не припинять бити. Вони знайшли слабке місце», — пояснив він.

Олег Жданов також звернув увагу на проблеми із захистом об’єктів.

«Розуміючи в РФ, що, по-перше, ми дуже, наскільки я розумію, халатно віднеслися до побудови укриттів. І там зараз декілька кримінальних справ, де ж ті бетонні укриття на енергетичних об’єктах. З другого боку, нам не вистачає засобів ППО. Все ж таки, країна найбільша на Європейському континенті. І все перекрити ми не можемо», — зазначив Жданов.

Крім того, він припустив, що ближче до літа Росія може обрати нові цілі.

«Путін буде намагатися тиснути. Чим гірше в нього буде йти ситуація на фронті, тим більше він буде тиснути на тил, на суспільство», — підсумував експерт.