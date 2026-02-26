ЗМІ пишуть про переведення 68 бригади у ДШВ

У 68 окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша, яка обороняла Покровськ, змінюють комбрига і передають з Сухопутних військ у підпорядкування Десантно-штурмових військ.

Про це передає «Українська правда» з посиланням на власні джерела серед керівництва та рядового складу.

За інформацією видання, замість підполковника Сергія Третяка командиром бригади стане начальник штабу 25-ї повітрянодесантної бригади Семен Сиколов.

«В один момент нам повідомили, що буде директива, і ми станемо аеромобільною бригадою. Причину не доводили. Або ми добре себе показали на Покровському напрямку і нам в такий спосіб хочуть дати розвиватися, але вже у складі ДШВ, або ж навпаки — нас програли в карти», — зазначив один із джерел видання у 68-ій бригаді.

Ще один співрозмовник розповідає, що через ці зміни настрої у бригаді різні, проте ніхто не падає духом.

«Хлопці з 25-ї — молоді, рєзкі, мають багато планів. Настрої в бригаді — такі собі, кілька ключових людей уже шукають собі місця для переведення. Зараз будемо служити по-новому. Але ніс не вішаємо, були єгерями — будемо десантниками», — зазначив він.

На думку військових, від цього переформатування ситуація у бригаді не зміниться на гірше.

«Кардинально я не думаю, що щось зміниться. Воювати все одно доведеться — надіюся, що просто не розженуть бригаду і не будуть повністю міняти нормативи. Нас немає ким по суті поміняти. Ми як виконували бойові завдання, так і будемо виконувати. Дефіцит сил у ЗСУ є, це 100%», — сказав інший військовий у коментарі «Суспільному».

За інформацією ЗМІ майбутній комбриг 68-ї ОЄБр Семен Сиколов раніше був начальником штабу 25 окремої повітряно-десантної Січеславської бригади. Нинішній комбриг Сергій Третяк. До призначення комбригом у 68 ОЄБр Третяк був начальником штабу 10 окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс».

Що відомо про 68 бригаду

Нагадаємо, що 68 ОЄБр імені Олекси Довбуша після відходу Сил оборони з Авдіївки вже майже два роки обороняє Покровський напрямок. До цього бригада воювала на Купʼянському та Вугледарському напрямках.

За даними, які журналісту ТСН. ua вдалося дістати від родичів зниклих безвісти на умовах анонімності, від 24 березня 2024-го до 7 липня 2024 68 бригада втратила 500 військових лише зниклими безвісти. До прикладу, лише в одному селі Семенівка Покровського району зникло безвісти 267 бійців 68 бригади. Деяку кількість з них вдалося повернути — проте мертвими за репатріацією тіл.

Загалом за 9 місяців 2024 року бригада втратила понад 800 бійців зниклими безвісти, кажуть родичі зниклих, співставляючи дані з внутрішніх чатів. Звісно, ці дані є неофіційними, адже ні командування, ні Генштаб не розголошує кількість втрат.

Після таких втрат тодішній комбриг, полковник Олексій Царюк був переведений з 68 бригади. Проте кримінальне провадження проти нього, за інформацією з наших джерел, було закрите.

«Він (комбриг Царюк — Ред.) воював людьми, відправляючи на безглузді штурми, з яких ніхто не повертався. До прикладу, на одних позиціях за 3-4 дні зникало по 30 людей», — розповів на умовах анонімності родич одного зі зниклих безвісти бійців 68-ки.

За останніми даними з відкритих джерел, Царюк наразі очолює 32-гу ОМБ.

Після Царюка комбригом став Третяк, який очолював бригаду майже два роки, які зокрема охоплюють важкі бої під Покровськом та в самому Покровську.

