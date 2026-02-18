"Розпуск" Інтернаціонального легіону: що насправді сталось і що кажуть бійці-іноземці, які воюють за Україну

Іноземні добровольці, які захищають Україну / © ТСН

Реклама

«Це був шок, Україна "по-тихому" розпустила Інтернаціональний легіон», — стаття з таким заголовком у французькому виданні Le Monde збурила іноземних добровольців та українське суспільство.

Проте в Міноборони заспокоюють: ідеться не про ліквідацію бренду, а про масштабну трансформацію. Відтепер підрозділи іноземців стають лінійними батальйонами штурмових полків, отримуючи більше ресурсів та бронетехніки.

Кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко вирушив до 475-го штурмового полку «Code 9.2», щоб побачити оновлений Легіон у дії.

Реклама

Більше «Вампірів» та «безліміт» снарядів

Для іноземців, які працюють із ударними дронами «Вампір» (відомими серед окупантів як «Баба-Яга»), перехід до складу штурмового полку означає насамперед покращення логістики.

«Мото», оператор дронів Інтернаціонального легіону: «Там, де ми були раніше, ми були трохи обмежені в ресурсах. Ми дуже економили наші "Вампіри", оскільки це був наш єдиний засіб. Але зараз, у складі "Code 9.2", у нас більше ресурсів, більше дронів, більше бомб. Ми можемо розбомбити більше росіян і маємо шанс забрати окуповану ними землю».

Попри зміну структури самі бійці наголошують: ідентичність підрозділу нікуди не зникла.

«Чечен», командир батальйону Інтернаціонального легіону: «Ми так і є піхотний батальйон Інтернаціонального легіону України. Бренд зберігається. Полк не сприймає нас окремо, ми вже одна сім’я».

Реклама

Спростування міфів про «м’ясні штурми»

У соцмережах поширювалися чутки, нібито після переходу іноземців до штурмових полків їх масово кидають у піхотні атаки. Проте командири на місцях це заперечують. Ротою безпілотних систем «Легіону» командує тендітна дівчина з позивним «Джефрі».

«Джефрі», командирка роти БпЛА: «Я можу спростувати цю тезу дуже просто. Всі люди пішли на ті посади, які в них були. Пілоти пішли в пілоти, піхота пішла в піхоту. Жодного пілота з мого підрозділу не забрали в штурмовики».

Навпаки, є випадки професійного зростання. Доброволець із Німеччини на псевдо «Фоксі», який раніше був штурмовиком і ледь не загинув від російського FPV-дрона, тепер сам вчиться керувати «Вампіром».

Мовний бар’єр під КАБами не працює

Українські бійці, яким підпорядкували іноземні розрахунки БпЛА, спочатку переймалися через труднощі у комунікації, але реальність виявилася іншою.

Реклама

«Буч», командир роти БпЛА 475-го ОШП: «Пацани розстроїлися, коли дізналися, що будуть окремо. Кажуть: ми знайшли спільну мову, це неважливо. Коли люди сидять під КАБами, вони стають ближчими».

Чому вони залишаються?

Грошове забезпечення легіонерів таке саме, як і в українських солдатів, тож фінансова вигода — не їхній мотив. Багато хто залишається на фронті роками попри прохання рідних повернутися додому.

«Джерузалем», оператор дронів: «Моя дівчина хотіла мене переконати більше не воювати, хотіла виїхати зі мною. Але це як читати книгу: ти можеш відкласти її, але потім знову відкриваєш, бо хочеш дочитати до кінця. Ми хочемо побачити перемогу добра над злом».

Трансформація Легіону в потужний штурмовий кулак дає іноземцям головне — можливість не просто стримувати ворога, а й ефективно наступати, маючи за спиною надійну підтримку артилерії та бронетехніки.

Реклама

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 07:00 новини 18 лютого. ГЛУХИЙ КУТ У МИРНИХ ПЕРЕМОВИНАХ! ЗАЯВИ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЩОДО ВИБОРІВ