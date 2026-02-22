ДШВ ведуть наступ та звільнили 8 населених пунктів на одному з напрямків

ЗСУ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

На Олександрівському напрямку зараз працюють десантники. Сили ДШВ проводять операцію, щоб завадити планам ворога та відбити захоплені позиції.

Про це повідомило Командування Десантно-штурмових військ ЗС України у Telegram.

Як зазначається у повідомленні, основними завданнями, які стоять перед підрозділами угруповання, є зрив планів противника щодо подальшого просування у Дніпропетровській та Запорізькій областях, розгром угруповання військ противника та витіснення його за межі адміністративного кордону Дніпропетровської області.

Незважаючи на активні штурмові дії противника, підрозділи угруповання Десантно-штурмових військ відбивають усі атаки та водночас успішно проводять наступальні дії.

У командуванні наголошують, що загалом ситуація на напрямку є дуже динамічною. Противник утримується за кожен метр захопленої території, використовуючи всі наявні ресурси — як людські, так і технічні. Водночас, попри шалений опір ворога, підрозділи угруповання виконують поставлені завдання та крок за кроком звільняють українську землю.

Повідомляється, що з початку операції угрупованням Десантно-штурмових військ спільно із суміжними підрозділами відновлено контроль над територією площею понад 300 квадратних кілометрів. Також зазначається, що ці райони були зачищені від диверсійно-розвідувальних груп противника, а контроль відновлено над вісьмома населеними пунктами.

Разом із тим у командуванні підкреслюють, що поки триває активна фаза операції, говорити про її остаточні результати наразі передчасно.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що контратаки Сил оборони України на Олександрівському напрямку тривають, однак їхня інтенсивність вже знизилася через обмежені ресурси та активне підсилення противника резервами.