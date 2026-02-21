Весняний наступ Росії: експерт розповів куди піде ворог

ЗСУ на фронті / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Збройні сили України успішно відкинули російських окупантів на Олександрівському напрямку. Однак ворог накопичує ресурси для весняного наступу, головною ціллю якого може стати Павлоград на Дніпропетровщині.

Про це військовий експерт Сергій Братчук розповів в етері телеканалу «КИЇВ24».

За його словами, українським захисникам вдалося посунути лінію фронту та відкинути російських загарбників на Олександрівському відтинку. Попри цей тактичний успіх, ситуація залишається вкрай напруженою через накопичення ворогом значних ресурсів на цій ділянці.

За словами експерта, найближчим часом на фронті очікується суттєве зростання інтенсивності бойових дій. Окупаційна армія активно використовує накопичені резерви для підготовки до нового етапу війни.

«Боротьба ресурсів буде продовжуватись і, очевидно, стане ключовою на цьому напрямку. Ворог зараз багато в чому перегруповується та готується до чергового, весняного етапу своєї наступальної стратегічної операції, яка триває ще з осені 2023 року», — зазначив Братчук.

Росіяни планують залучити свої нові можливості для просування вперед. Ця тенденція стосується переважної більшості напрямків уздовж усієї лінії бойового зіткнення. Олександрівський напрямок не стане винятком у цьому масштабному плані ворожого командування.

Аналізуючи наміри російських генералів, експерт попередив про серйозну загрозу. Основний акцент окупаційні війська робитимуть на спробах прорвати українську оборону для подальшого просування вглиб країни та захоплення нових міст.

«Ворог зацікавлений у тому, щоб намагатися прорватися у бік Павлограду», — підсумував Братчук.

Раніше військовий експерт Владислав Селезньов повідомив, що росіяни продовжують дотримуватися тактики тиску на найслабші ділянки української оборони і готують варіанти для подальшого просування.

На його переконання, фаза активних наступальних дій окупантів, яка фактично триває від середини жовтня 2023 року, найближчим часом не завершиться. Війна й надалі триватиме з високою інтенсивністю.