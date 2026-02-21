ТСН у соціальних мережах

РФ намагається взяти у "кліщі" важливе місто та оточити десантників

Основні зусилля російських окупантів спрямовані на оточення таврійських десантників у «кліщі» та витіснення українських захисників із північної частини Мирнограда та його околиць.

Ситуація на фронті складна

Ситуація на фронті складна / © Associated Press

Окупаційна армія РФ продовжує наступальні дії на напрямку Мирнограда. Росіяни намагаються витіснити Сили оборони з північної частини міста і взяти таврійських десантників у «кліщі».

Про ситуацію на цій ділянці фронту повідомили у 79 окремій десантно-штурмовій Таврійській бригаді.

«Основні зусилля окупанти спрямовують на взяття позиції таврійських десантників у „кліщі“. Одночасно ворог не полишає спроб витиснути наших захисників із північної частини Мирнограда та його околиць», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти не змінюють тактики та продовжують використовувати малі штурмові групи. Ворог застосовує легку техніку, зокрема мотоцикли та багі, намагаючись швидко просуватися вглиб української оборони.

Водночас у центральній частині Мирнограда армія РФ намагається встановлювати більше антен і підсилювачів сигналу для посилення роботи безпілотників.

Попри чисельну перевагу ворога у живій силі та техніці, десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади продовжують знищувати ворога та виконувати бойові завдання.

Яка ситуація на Мирноградському відтинку

На Мирноградському відтинку ворог накопичується на фермах на півночі. Накопичує особовий склад в церкві, разом з цивільними, порушуючи, зокрема, норми гуманітарного права. Тривають хаотичні бої в північній частині міста рештками угруповання Сил оборони, які перебувають в Мирнограді.

«Також в полі зору починає все активніше з’являтися Родинське, де противник з кожним днем посилює свій тиск. Однак найбільша проблема, що ворог здійснює рейди невеликими групами піхоти на захід від Родинського вглиб нашої оборони і вишукує пілотів, які на сьогодні під загрозою потрапити у вогневий контакт зі штурмовиками противника. Останні бої за Покровськ та Мирноград тривають», — зазначили аналітики.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський говорив, що Сили оборони контролюють північну частину Покровська і зупиняють росіян у Мирнограді.

Також повідомлялося, що на Покровському напрямку росіяни сконцентрували близько 100 тисяч осіб особового складу. Посилено й технологічну складову. Противник перекинув спеціалізовані підрозділи безпілотних систем.

Втім, ЗСУ попри значну чисельну перевагу ворога продовжують ефективно стримувати навалу.

