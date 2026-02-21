РФ пытается взять в "клещи" важный город и окружить десантников

Ситуация на фронте сложная / © Associated Press

Оккупационная армия РФ продолжает наступательные действия на направлении Мирнограда. Россияне пытаются вытеснить Силы обороны из северной части города и взять таврийских десантников в «клещи».

О ситуации на этом участке фронта сообщили в 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврийской бригаде.

«Основные усилия оккупанты направляют на взятие позиции таврийских десантников в „клещи“. Одновременно враг не оставляет попыток вытеснить наших защитников из северной части Мирнограда и окрестностей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты не меняют тактики и продолжают использовать малые штурмовые группы. Враг применяет легкую технику, в том числе мотоциклы и баги, пытаясь быстро продвигаться в глубь украинской обороны.

В то же время в центральной части Мирнограда армия РФ пытается устанавливать больше антенн и усилителей сигнала для усиления работы беспилотников.

Несмотря на численное преимущество врага в живой силе и технике, десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады продолжают уничтожать врага и выполнять боевые задания.

Какая ситуация на Мирноградском отрезке

На Мирноградском отрезке враг скапливается на фермах на севере. Накапливает личный состав в церкви вместе с гражданскими, нарушая, в частности, нормы гуманитарного права. Продолжаются хаотические бои в северной части города находящимися в Мирнограде остатками группировки Сил обороны.

«Также в поле зрения начинает все активнее появляться Родинское, где противник с каждым днем усиливает свое давление. Однако самая большая проблема, что враг совершает рейды небольшими группами пехоты к западу от Родинского вглубь нашей обороны и выискивает пилотов, которые сегодня под угрозой попасть в огневой контакт со штурмовиками противника. Последние бои за Покровск и Мирноград продолжаются», — уточнили аналитики.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил, что Силы обороны контролируют северную часть Покровска и останавливают россиян в Мирнограде.

Также сообщалось, что на Покровском направлении россияне сконцентрировали около 100 тысяч человек личного состава. Усилена и технологическая составляющая. Противник опрокинул специализированные подразделения беспилотных систем.

Впрочем, ВСУ, несмотря на значительное численное преимущество врага, продолжают эффективно сдерживать навалу.