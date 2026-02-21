Як зупинити Путіна: Джонсон запропонував розмістити війська в Україні

Борис Джонсон / © Офіс президента України

Реклама

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив із гучною заявою щодо підтримки Києва. Він переконаний, що Британія та її союзники повинні негайно направити в Україну небойові війська.

Про це він заявив в інтерв’ю разом із колишнім очільником збройних сил Великої Британії, адміралом сером Тоні Радакіном, пише ВВС.

За його словами, це необхідно для того, щоб змінити мислення президента Росії Володимира Путіна та показати реальну рішучість Заходу.

Реклама

Наразі уряд Великої Британії разом із союзниками опрацьовує концепцію створення коаліції, яка могла б надати сили для підтримки миру та стабільності в Україні. Однак офіційна позиція передбачає такий крок лише після досягнення угоди про припинення війни. Борис Джонсон вважає такий підхід помилковим.

«Якщо у нас є план щодо розгортання військ після війни, після того, як Путін поблажливо погодиться на припинення вогню, то чому б не зробити це зараз?» — сказав експрем’єр.

Джонсон підкреслив, що розміщення сухопутних військ стане потужним індикатором конституційної підтримки вільної та незалежної України. Він акцентував, що право запрошувати іноземні контингенти на свою територію належить виключно українцям, а не російському диктатору.

Водночас у Кремлі раніше погрожували, що будь-які іноземні війська на території України стануть законними цілями для армії РФ, незалежно від їхнього статусу.

Реклама

Фатальні помилки Заходу та ціна нерішучості

Аналізуючи причини повномасштабної війни, Джонсон висловив переконання, що конфлікту можна було б уникнути. Для цього західним лідерам слід було жорсткіше реагувати на агресію Росії ще 2014 року під час анексії Криму.

Експрем’єр відкрито назвав бездіяльність світу трагічною. На його думку, Путіна надихнула низка провалів Заходу: відсутність покарання сирійського режиму за використання хімічної зброї та хаотичне виведення американських військ з Афганістану.

«Загальна невизначеність позиції Заходу завдала шкоди Україні. Якби у нас була ясність і простота щодо України, а не нескінченні ухиляння, ми могли б запобігти цьому вторгненню», — заявив політик.

За його словами, партнери діяли занадто повільно й обережно. Протягом останніх років союзникам часто були потрібні місяці, щоб узгодити постачання зброї, про яку просив президент Володимир Зеленський.

Реклама

Джонсон наголосив, що надмірна обережність Заходу коштувала українцям життів.

«Ми завжди невиправдано затягували процес. У результаті ми все одно давали українцям те, що вони просили, і це завжди йшло їм на користь, а Путіну — на шкоду. Тобто від ескалації страждає тільки Путін», — резюмував колишній голова британського уряду.

Нагадаємо, напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну західні медіа оприлюднили нові деталі про те, як розвідки США та Великої Британії ще восени 2021 року отримали переконливі докази підготовки Москви до масштабної війни.

За даними журналістських розслідувань, у листопаді 2021 року директор ЦРУ Вільям Бернс за дорученням президента США вирушив до Москви, щоб попередити Кремль про наслідки можливого вторгнення. Розмова з Володимиром Путіним відбулася захищеним зв’язком. Після неї американська сторона дійшла висновку, що ризик нападу є реальним.

Реклама

Розвідка США та Британії зафіксувала концентрацію десятків тисяч російських військових поблизу українських кордонів, а також отримала дані перехоплень про підготовку масштабної операції. Водночас частина європейських урядів поставилася до цих попереджень скептично, вважаючи дії Москви інструментом тиску, а не підготовкою до повномасштабної війни.

В Україні публічні заяви керівництва тривалий час були стриманими через побоювання паніки та економічної дестабілізації. Попри це, військове командування готувалося до можливого вторгнення, проводило планування оборони столиці та здійснювало заходи з розосередження сил і укріплення позицій.

За інформацією західних видань, основними джерелами даних для американської розвідки стали супутникові знімки високої роздільної здатності та перехоплення комунікацій російського Генштабу. Водночас аналітики визнали, що хоча факт нападу було передбачено, масштаби українського спротиву та провал планів швидкої зміни влади у Києві виявилися недооціненими.