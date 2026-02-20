Зеленського намагалися вбити 24 лютого 2022 року: The Guardian розкрило деталі замаху на президента

Володимир Зеленський

Західні медіа продовжують розкривати шокувальні сторінки перших днів повномасштабного російського вторгнення. Виявилося, що фізична ліквідація вищого військово-політичного керівництва України була не просто стратегічним планом Кремля, а реальною спецоперацією, яка розгорталася просто в центрі Києва.

Про це пише The Guardian.

За інформацією журналістів, українські спецслужби володіли інформацією про підготовку замаху ще до перших ракетних ударів по території держави. 22 лютого, за два дні до початку масованого наступу, Володимиру Зеленському передали секретний розвідувальний доклад.

Як стверджують у виданні, документ містив тривожні дані: життю глави держави загрожує пряма та безпосередня небезпека. Розвідка доповіла, що на територію України вже почали заходити спеціальні групи російських ліквідаторів, головною ціллю яких є президент.

Наступного дня, 23 лютого, в Маріїнському палаці в Києві відбулася зустріч Володимира Зеленського з президентом Польщі Анджеєм Дудою і президентом Литви Ґітанасом Науседою.

За інформацією The Guardian, Зеленський відверто повідомив іноземних колег про ситуацію. Під час переговорів він прямо сказав президентам, що це, ймовірно, може бути останній раз, коли вони бачать його живим.

«Наступного дня на похмурій зустрічі з польським і литовським президентами у величному Маріїнському палаці в Києві Зеленський сказав їм, що це може бути востаннє, коли вони бачать його живим», — йдеться у матеріалі.

Одразу після завершення офіційної частини лідерів Польщі та Литви терміново евакуювали з Києва з міркувань безпеки.

24 лютого кілери були за крок від ОП

Найкритичніший момент настав 24 лютого. Як розповіли журналісти, коли російські ракети вже атакували українські міста, керівництво держави зібралося в Офісі президента для координації дій.

«Під час зустрічі з політичними лідерами до кімнати увірвалася його охорона і вивела його звідти: за їхніми словами, була інформація про авіаудари по президентському офісу і, можливо, про перебування поблизу загонів убивць», — йдеться у матеріалі.

Завдяки швидким і професійним діям служби безпеки плани ворога щодо ліквідації президента України в перші години війни були зірвані.

