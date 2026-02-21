Що зірки нам пророкують: гороскоп на 23–28 лютого 2026 року

Гороскоп на 23-28 лютого 2026 року / © Associated Press

Реклама

24 лютого — серединна точка між затемненнями. Це ключовий день тижня. Серединна точка — момент, коли енергія коридору досягає максимальної щільності. Усе, що приховано, піднімається на поверхню. Усе, що назріло, вимагає рішення. Усе, що більше не працює, починає розсипатися саме, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Від 23 до 25 лютого важливо бути уважними до знаків, слів, зустрічей, внутрішніх відчуттів. Це дні підвищеної чутливості, а отже — час спостерігати, відпускати і дозволяти змінам відбуватися природно. Часто саме в серединній точці приходить розуміння того, що насправді відбувається і куди веде поточний цикл.

26 лютого Меркурій, планета, що управляє знаками Близнята і Діва, переходить у ретрофазу, тому можливі затримки, помилки, непорозуміння, особливо в документах і договорах. Можуть повертатися старі теми, незавершені розмови, внутрішні сумніви. Це фінальна перевірка перед новим етапом. Добре спостерігати, а не поспішати. Інтуїція посилюється, сни стають яскравішими, а відчуття — гострішими і точнішими.

Реклама

ОВЕН

Тиждень відкриває можливості для скидання зимового напруження до березневих оновлень. Енергії стають рухливішими, м’якшими, але водночас потребують чесності із собою. Це час, коли багато що починає «прояснюватися» не через зовнішні події, а через внутрішні відчуття. З’являються легкість, натхнення, бажання рухатися далі. Ви вже відчуваєте перші проблиски майбутнього циклу — того, що остаточно проявиться після завершення коридору затемнень.

ТЕЛЕЦЬ

Провокаційний тиждень, але є можливість побачити, де настав час поставити крапку або змінити підхід. Простір немов перевіряє вас на стійкість: хто ви, чого хочете насправді і наскільки готові залишатися у своєму центрі, навіть коли зовнішні обставини підштовхують до різких реакцій. Події можуть складатися так, ніби хтось натискає на ваші внутрішні «кнопки» — старі емоції, забуті образи, нерозв’язані питання. Але саме тому поспіх зараз — найгірший порадник.

БЛИЗНЯТА

Тиждень вимагає уважності, внутрішньої паузи, уміння дивитися глибше, ніж поверхневі слова й жести. Інформація може приходити фрагментами, через натяки, через інтуїтивні спалахи. Усе, що здається провокацією, насправді — підказка, де ви ще вразливі, де не закрили тему. Це період, коли виграє той, хто вміє сповільнюватися, спостерігати та обирати свідомо, а не реагувати автоматично. Емоції можуть бути глибшими, ніж зазвичай, але вони працюють на очищення.

РАК

Період активізації на всіх рівнях. Протягом тижня виникають нові ідеї, з’являються перші кроки до того, що давно хотілося змінити. Гарний час для планування, перемовин, пошуку союзників. Але пам’ятайте, що зараз час викривлень, тому доленосні рішення краще відкласти до 4 березня. У стосунках — більше відкритості, але й більше вимог до щирості. Намагайтеся завершити незакриті справи, звільнити простір — і в голові, і навколо себе.

Реклама

ЛЕВ

Зовнішні обставини можуть підштовхнути до вибору, але цей вибір дозрівав усередині вже давно. Період відкриває перед вами безліч соціальних і професійних можливостей. Гарні дні для роботи, концентрації, перезавантаження фінансових питань. З’являються натхнення, бажання рухатися далі, змінювати ритм, пробувати нове. Люди до вас тягтимуться, а увага оточення буде скоріше підтримувати, ніж критикувати. Добре починати проєкти, пов’язані з творчістю, навчанням, особистим зростанням.

ДІВА

Обставини змушують виявити завзятість і відданість своїм задумам. Час сприятливий для ділових зустрічей, налагодження партнерств, обговорення нових проєктів. Вас можуть підтримати впливові знайомі або вірні друзі. Однак наприкінці лютого можливі зміни: деякі напрями бізнесу можуть зажадати коригувань або навіть повної переробки. Це ідеальний момент, щоб зміцнити корисні зв’язки і розширити коло однодумців.

ТЕРЕЗИ

Інтенсивне суспільне життя здатне відсунути особисті справи на другий план. Утім, близькі виявлять розуміння і не стануть висувати претензій. Фінансова сфера впродовж тижня буде неспокійною. Хоча доходи можливі, основна складність — у витратах: вони будуть регулярними й відчутними, особливо ближче до кінця тижня. Плануйте їх заздалегідь і намагайтеся уникати імпульсивних рішень. Хтось із друзів може звернутися до вас за підтримкою — емоційною або матеріальною.

СКОРПІОН

Незважаючи на затемнений період, більшу частину тижня ви відчуватимете прилив сил. Лише до неділі можливий невеликий спад енергії. Це привід приділити більше уваги здоров’ю: налагодьте режим сну, додайте до розпорядку дня помірні фізичні навантаження і не ігноруйте сигналів організму. Вихідними днями увага перемкнеться на побутові питання: ремонт, облаштування житла, сімейні справи. Це гарний час для завершення розпочатого раніше і планування змін у побуті.

Реклама

СТРІЛЕЦЬ

Багато подій, що підштовхують до переоцінки реальності. Будьте уважними до деталей — у другій половині тижня енергія стає більш розкиданою. Але це хороші дні для неспішної роботи, коригування планів, перегляду фінансових питань, глибинного структурування хаосу. З’являється бажання діяти, наводити лад, розставляти пріоритети. Це час, коли можна побачити реальні наслідки рішень, ухвалених у середині лютого.

КОЗОРІГ

Тиждень відкриває для вас нові перспективи в професійній сфері. Події цього періоду задають напрям на найближчі місяці. Можливі пропозиції, що потребуватимуть сміливості та готовності вийти за межі звичного. Тим, хто шукає роботу, удача може усміхнутися в інших містах або навіть країнах. А ті, хто давно замислювався про переїзд або зміну різновиду діяльності, зможуть зробити рішучий крок. Службовцям випаде шанс піднятися кар’єрними сходами.

ВОДОЛІЙ

Головний виклик цього тижня — прагнення впиратися у власну думку і продавлювати свою позицію. Важливо зберігати гнучкість і не йти в лобові зіткнення, особливо якщо йдеться про керівництво або людей, від яких залежить розвиток ваших планів. Підприємцям варто уважніше ставитися до пропозицій друзів та авторитетних знайомих. До кінця лютого ваші ідеї або участь можуть несподівано зрушити проєкт з мертвої точки й надати йому новий напрям.

РИБИ

На тлі активної зайнятості та ділових завдань особисте життя може тимчасово відійти на другий план. Однак у тих, хто підтримує стосунки на відстані, з’явиться можливість нарешті побачитися. Фінансова ситуація впродовж місяця залишається стійкою. Доходи надходять вчасно й навіть трохи перевищують звичний рівень. Витрати також будуть передбачуваними й не вийдуть за межі запланованого — усе під контролем. Також імовірними є поїздки до родичів, особливо якщо вони живуть в інших містах або країнах.