Заяви РФ про захоплення територій розходяться з реальністю: що відбувається насправді

Кремль продовжує зусилля з когнітивної війни, щоб переконати Захід залишити Україну. Москва поширює хибний наратив про те, що перемога Росії на полі бою неминуча, бо загарбники нібито досягають значних успіхів на фронті.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Заяви РФ про територіальні здобутки

Зокрема, вказують американські аналітики, начальник Головного оперативного управління Генштабу Сергій Рудськой заявив, що нібито від початку 2026-го загарбники захопили приблизно 900 кв км і 42 населені пункти. Окрім того, з його слів, торік армія РФ захопила понад 6700 кв км території та понад 300 населених пунктів у 2025 році.

Рудськой стверджував, що станом на 20 лютого підрозділи Північного угруповання військ захопили 26 населених пунктів у Сумській області та 15 населених пунктів і місто Вовчанськ на півночі Харківської області, і що російські війська «створюють зону безпеки» вздовж міжнародного кордону між Україною та Росією.

Рудськой також стверджував, що нібито окупанти агресорки Росії захопили Куп’янськ у Харківській області, контролюють «більше половини» Костянтинівки, окупували Покровськ, Торецьк та Мирноград на Донеччині та Гуляйполе у Запорізькій області.

Дані ISW

Аналітики Інституту наголошують: вони зібрала лише докази, що російські війська захопили лише 19 населених пунктів та 572 кв км загальної території від початку 2026-го — різниця становить 23 населені пункти та 328 кв км.

Окрім того, в ISW зібрали докази, що 2025-го РФ захопила лише 252 населені пункти — це на 50 населених пунктів менше, ніж стверджував Рудськой. Окрім того, за даними аналітиків, окупанти просунулися або провели місії з інфільтрації лише у 7% Костянтинівки і приблизно поблизу Покровська.

Аналітики також стверджують, що від початку цього року в Запорізькій області війська Росії захопили 99 кв км та лише три нові населені пункти, зокрема Гуляйполе. При цьому ворог втратив повний або частковий контроль над 18 населеними пунктами на сході Запорізької області та на півдні Дніпропетровської області.

ISW оцінює, що від листопада 2025-го росіяни захопили лише два населені пункти на заході Запорізької області та просунулися на відстань до 20 км від південного адміністративного кордону міста Запоріжжя.

«Успіхи» РФ примарні

«Росія захоплює невеликі сільські поселення, розташовані вздовж міжнародного кордону між Росією та Україною, та представляє ці захоплення як нібито докази майстерності російських військових, щоб поширити хибний наратив про неминучість перемоги РФ», — наголошують американські аналітики.

Також ISW продовжує оцінювати, що війська країни-агресорки здійснюють обмежені транскордонні атаки в раніше неактивних районах північної Сумської області, аби переконати Захід, що лінії фронту в Україні руйнуються, і що країна повинна поступитися всім вимогам Росії.

«Насправді російські війська продовжують досягати незначних успіхів за дуже високі гроші. У 2025 році російські війська просувалися на 13-15 квадратних кілометрів на день, що призводило до 83 втрат на кожен здобутий квадратний кілометр», — підсумували аналітики Інституту.

Як повідомлялося, ЗСУ зменшили «сіру зону» на півдні та відкинули росіян у Запорізькій області. Окупаційні війська РФ втрачають зайняті раніше території. Контратакувальні дії українських воїнів порушили плани армії РФ сформувати плацдарм для проведення Запорізько-Оріхівської операції.

Зауважимо, президент України Володимир Зеленський повідомив про успіхи ЗСУ на південному фронті. Українським військовим вдалося деокупувати територію площею 300 квадратних кілометрів.