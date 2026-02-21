Заявления РФ о захвате территорий расходятся с реальностью: что происходит на самом деле

Армия РФ. / © Associated Press

Кремль продолжает усилия по когнитивной войне, чтобы убедить Запад покинуть Украину. Москва распространяет ложный нарратив о том, что победа России на поле боя неизбежна, потому что захватчики якобы достигают значительных успехов на фронте.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Заявления РФ о территориальных достижениях

В частности, указывают американские аналитики, начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской заявил, что якобы с начала 2026-го захватчики захватили примерно 900 кв. км и 42 населенных пункта. Кроме того, по его словам, в прошлом году армия РФ захватила более 6700 кв. км территории и более 300 населенных пунктов в 2025 году.

Рудской утверждал, что на 20 февраля подразделения Северной группировки войск захватили 26 населенных пунктов в Сумской области и 15 населенных пунктов и город Волчанск на севере Харьковской области, и что российские войска «создают зону безопасности» вдоль международной границы между Украиной и Россией.

Рудской также утверждал, что якобы оккупанты агрессорки России захватили Купянск в Харьковской области, контролируют «более половины» Константиновки, оккупировали Покровск, Торецк и Мирноград в Донецкой области и Гуляйполе в Запорожской области.

Данные ISW

Аналитики Института отмечают: они собрали только доказательства, что российские войска захватили только 19 населенных пунктов и 572 кв км общей территории с начала 2026-го — разница составляет 23 населенных пункта и 328 кв км.

Кроме того, в ISW собрали доказательства, что в 2025 году РФ захватила лишь 252 населенных пункта — это на 50 населенных пунктов меньше, чем утверждал Рудской. Кроме того, по данным аналитиков, оккупанты продвинулись или провели миссии по инфильтрации только в 7% Константиновки и примерно вблизи Покровска.

Аналитики также утверждают, что с начала этого года в Запорожской области войска России захватили 99 кв км и только три новых населенных пункта, в том числе Гуляйполе. При этом враг потерял полный или частичный контроль над 18 населёнными пунктами на востоке Запорожской области и на юге Днепропетровской области.

ISW оценивает, что с ноября 2025-го россияне захватили всего два населенных пункта на западе Запорожской области и продвинулись на расстояние до 20 км от южной административной границы города Запорожья.

«Успехи» РФ призрачны

«Россия захватывает небольшие сельские поселения, расположенные вдоль международной границы между Россией и Украиной, и представляет эти увлечения как будто бы доказательства мастерства российских военных, чтобы распространить ложный нарратив о неизбежности победы РФ», — отмечают американские аналитики.

Также ISW продолжает оценивать, что войска страны-агрессорки совершают ограниченные трансграничные атаки в ранее неактивных районах северной Сумской области, чтобы убедить Запад, что линии фронта в Украине разрушаются и что страна должна уступить все требования России.

«На самом деле российские войска продолжают добиваться незначительных успехов за очень высокие деньги. В 2025 году российские войска продвигались на 13-15 квадратных километров в день, что приводило к 83 потерям на каждый добытый квадратный километр», — подытожили аналитики Института.

Как сообщалось, ВСУ уменьшили «серую зону» на юге и отвергли россиян в Запорожской области. Оккупационные войска РФ теряют занятые ранее территории. Контратакующие действия украинских воинов нарушили планы армии РФ сформировать плацдарм для проведения Запорожско-Ориховской операции.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успехах ВСУ на южном фронте. Украинским военным удалось деоккупировать территорию площадью 300 квадратных километров.