Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об успехах сил обороны на фронте. Он отметил, что украинским военным удалось деоккупировать территорию площадью 300 квадратных километров.

Об этом сообщает France24.

Зеленский не уточнил конкретные сроки, в течение которых были достигнуты указанные результаты, и не назвал освобожденные населенные пункты. Однако он отметил эффективную работу всех подразделений, привлеченных к операциям.

Реклама

«Я не буду вдаваться в подробности, но сегодня я могу поздравить нашу армию, прежде всего, все силы обороны, потому что на сегодняшний день уволены 300 квадратных километров», — сообщил Зеленский.

Информационное агентство AFP отмечает, что в настоящее время нет возможности независимо подтвердить данные о масштабах освобожденных территорий. В то же время, в сети активно обсуждают технические аспекты ведения боевых действий.

В частности, военные блоггеры предполагают, что определенным успехам украинской армии могло способствовать массовое отключение терминалов спутниковой связи Starlink вдоль линии фронта. По этой версии владелец сети Илон Маск мог ограничить работу терминалов после получения соответствующих запросов.

Напомним, Владимир Зеленский до последнего считал полномасштабное вторжение России невозможным.

Реклама

Ранее Владимир Зеленский назвал главное препятствие миру.