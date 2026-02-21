Две ложки ухи и издевательства: освобожденный из плена воин шокировал, как его пытали в РФ

Иван Роман / © ТСН

Историю семьи Романов знает едва ли не вся Украина. Иван и Галина в течение года не пропустили ни одного обмена, встречая тысячи чужих сыновей, чтобы наконец услышать заветное: «Ваш Ваня дома». Две недели назад их единственный сын вернулся из российского ада, где пробыл три с половиной года. После карантина семья наконец окончательно объединилась.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Нелли Ковальской.

Путь домой длиною в три года

Чтобы обнять сына уже не через стекло больницы, родители преодолели сотни километров из родной Черниговщины в Винницкую область. Две недели назад видео, где Иван получает СМС о возвращении сына, разорвало сеть. Сегодня же — никаких экранов, только живые объятия.

Ваня первым делом сбегал в парикмахерскую. Три года в российских тюрьмах его брили налысо, поэтому больше всего хотелось просто привести себя в порядок. Рядом с ним — сын Саша. Когда папа ушел на войну, он был совсем маленьким. Теперь — едва узнает, но не отходит ни на шаг.

4 года без руля: первая поездка на свободе

Самая большая страсть Ивана — машины. Он признается: за 4 года за рулем не сидел, поэтому как только увидел машину друзей — глаза загорелись.

За рулем Иван наконец улыбается. Говорит, психолог заверил: «У меня вообще все хорошо». А выжить в плену помогла одна-единственная мечта.

Иван Роман: «С малым хочу в Диснейленд. Придумал это два года назад, чтобы легче было выживать. Надо было жить для малого и выжить любой ценой».

География пыток: от Горловки до Алтая

Путь Ивана в армию был непростым: в родном Чернигове его не взяли из-за титановой пластины в руке. Он поехал в Закарпатье, «сделал» печать в ВВК и пошел служить. Провоевал всего 5 месяцев.

За три с половиной года он объехал всю Россию. Горловка, потом Бийск (Алтайский край), и наконец — Вязьма под Смоленском.

Иван Роман о плене: «Там, где много бьют. Просыпаешься, ешь и ждешь „проверку“, где получаешь на орехи. Если прогулка или баня — и туда, и обратно с побоями. Но привыкаешь, и уже пофиг. Особенно шокер — можно со всех сторон бить, уже не чувствуешь. В Бойске давали две ложки похлебки, если бы не хлеб — поумирали бы».

Самое тяжелое, говорит боец, было смотреть новости. Когда по телевизору говорили, что обменяли тысячу людей, а ты снова оставался в камере — «это был просто ужас».

Возвращение домой

Перед самым Новым годом в камере провели опрос — кто готов на обмен. 2 октября Ивана погрузили в автозак.

Иван Роман: «Нас долго везли, глаза завязаны, руки тоже. Выходил последний, какой-то нерусский взял под руки и говорит: „Знаешь, брат, куда летишь? Домой летишь!“. Тогда я все понял. А когда у границы увидел людей с флагами вдоль дорог — просто расплакался».

Застолье дома

Дома Ивана ждал стол, который папа готовил по «спецзаказу». Все, о чем Ваня мечтал в холодных камерах Алтая: мамина колбаса, сало, блины, салат «Шуба» и запеченный гусь.

Несмотря на суровое воспитание в детстве, именно плен помог отцу и сыну понять истинную цену их любви. Теперь в планах — только жизнь.

Напомним, 5 февраля, домой вернулись 157 пленных украинцев. Отец Иван Роман узнал, что его сын освобожден, и не смог сдержать эмоций.

