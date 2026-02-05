- Дата публикации
«Ура, люди! Ваня дома»: отец узнал о возвращении сына из плена — щемящие кадры
Отец узнал о возвращении сына из плена и не сдержал эмоций. Его сын Иван уже на родной земле.
Сегодня, 5 февраля, домой вернулись 157 пленных украинцев. Отец Иван Роман узнал, что его сын уволен и не смог сдержать эмоций. Он отмечает, что постоянно молился за своего ребенка, поэтому очень благодарен Богу и всем людям за поддержку.
Об этом сообщает ТСН.
«Что-то есть в „Действии“… Сейчас… Хоть бы Ваня… Сообщение… Что это?» — растерялся мужчина, открывая сообщение.
А на экране — заветные слова: «Защитник освобожден из плена». Его сын — Иван — наконец дома.
«Ура, люди! Ваня дома!», — вскричал мужчина.
Его громко приветствовали все вокруг.
«Слава тебе Господи, спасибо! Мы молились! Боже, я вам благодарен! Все небесные силы, всем людям, кто молился за моего сынишку», — поблагодарил счастливый мужчина.
Отец еще больше умилился, когда увидел свежее фото сына.
«Мой мальчик… Смеется… Гляди, какой! Ой класс! Дочери нужно срочно (удвоить — ред.), потому что она меня убьет», — отметил мужчина.
Ранее мы писали о том, что из плена 5 февраля вернулось 157 украинцев. Это воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Солдаты, сержанты и офицеры. Среди уволенных также гражданские.
«Без решимости наших воинов такие обмены были бы невозможны, поэтому каждый результат наших подразделений — это то, что поддерживает и возможность возвращать украинцев домой из России», — подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.
Он заверил: Украина работает по каждой фамилии, чтобы обязательно вернуть всех военных и гражданских домой.