Какой праздник 5 февраля 2026 года / © ТСН

5 февраля 2026 года — четверг. 1442-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

5 февраля верующие празднуют День памяти святой мученицы Агафии / © pexels.com

Завтра, 5 февраля, верующие празднуют День памяти святой мученицы Агафьи. Одна из самых почитаемых раннехристианских святых. Она жила в III веке на Сицилии и с юности посвятила себя Христу. За отказ отречься от веры подверглась жестоким пыткам и погибла мученической смертью около 251 года. Святая Агафья считается покровительницей женщин, защитницей от пожаров, вулканических извержений и внезапных бед. Ее пример — это символ чистоты, духовной силы и несгибаемой веры, побеждающий страх и насилие.

5 февраля в Украине празднуют День Государственной специальной службы транспорта / © unsplash.com

5 февраля в Украине празднуют День Государственной специальной службы транспорта. Это профессиональный праздник военнослужащих и работников, обеспечивающих надежную работу транспортной инфраструктуры государства. Эта служба отвечает за строительство, восстановление, охрану и техническое прикрытие путей сообщения — железных дорог, мостов, переправ, объектов транспорта, особенно в условиях чрезвычайных ситуаций и военного положения. Ее специалисты играют ключевую роль в обеспечении обороноспособности страны, непрерывной логистике и безопасности перевозок.

5 февраля Международный день оптимиста / © pexels.com

Также 5 февраля Международный день оптимиста. Неофициальный, но очень теплый праздник, посвященный умению видеть светлые возможности даже в сложных обстоятельствах. Его отмечают, чтобы напомнить: положительное мышление, вера в лучшее и внутренняя стойкость обладают реальной силой изменять жизнь. Этот день призывает поддерживать друг друга, делиться добрыми словами, замечать маленькие радости и не терять надежды. Оптимизм здесь не об наивности, а об осознанном выборе — двигаться вперед, даже когда непросто, с доверием к себе и будущему.

5 февраля День эрудита / © pexels.com

А еще 5 февраля День эрудита. Неофициальный праздник, посвященный любознательности, глубоким знаниям и любви к обучению. Это день тех, кто умеет мыслить широко, интересуется разными областями — от науки и культуры до истории и искусства — и никогда не перестает познавать новое. Праздник напоминает, что эрудиция — это не только объем информации, но и умение анализировать, задавать вопросы, совмещать факты и делать собственные выводы. В этот день поощряют читать, делиться интересными идеями, проверять свои знания и вдохновлять других на интеллектуальное развитие.