Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 2-8 февраля

Деньги / © Associated Press

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль.

Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — со 2 по 8 февраля?

Овен

Чтобы деньги начали стабильно и в достаточно объеме поступали к предстаивтелям знака, нужно расчистить для них «дорогу»: навести порядок в доме и финансовых документах, тогда они потекут беспрепятственно.

Телец

Важные решения, касающиеся финансовых вопросов, в эти дни лучше не принимать, а важные договоры, цель которых — материальная прибыль, не подписывать, успешными они все равно не будут, так что не стоит рисковать.

Близнецы

Необходимо соблюдать баланс между финансовыми поступлениями и тратами: если вторые перевесят первые, представители знака могут попасть в довольно сложное положение, так что доля бережливости не помешает.

Рак

Необходимо воздержать от дорогостоящих и, что очень важно, скоропалительных покупок: будучи необдуманными, они не принесут ни пользы, ни радости — только осознание выброшенных на ветер деньги.

Лев

Не стоит решать любые — и, прежде всего, финансовые — вопросы в состоянии раздражительности, которая может преследовать представителей знака в течение всей недели: результат окажется, мягко говоря, неприятным.

Дева

Как бы ни давили на представителей знака окружающие, заставляя их принять серьезное финансовое решение, не продумав его в деталях, не стоит идти у них на поводу — за возможные убытки в результате отвечать не им.

Весы

Работая над решением важных профессиональных вопросов, имеющих серьезные финансовые перспективы, главное — не торопиться в противном случае результат окажется прямо противоположным ожидаемому.

Скорпион

Не стоит продолжать работу над бизнес-проектами, которые по какой-то причине не заладились с самого начала — успешными они уже не станут, так что нужно приступать к новым — именно тут удастся неплохо заработать.

Стрелец

Большое влияние на финансовое положение представителей знака могут оказать не только слова, но и мысли, которые моментально материализуются — прекрасная возможность повысить и укрепить свое благосостояние.

Козерог

Представителям знака, которых окружает экономность — если не сказать, прижимистость — желательно на время почувствовать себя расточителями, позволяющими даже то, что обычно считают непозволительной роскошью.

Водолей

Выбирая делового партнеров для работы над новым проектом, желательно остановиться на зарубежных — именно с ними сейчас существует блестящая перспектива — как профессиональная, так и финансовая.

Рыбы

Во всех сферах жизни — и материальной в том числе — необходимо обращать внимание на знаки, которые в эти дни будет посылать Вселенная: они подскажут, как поступить, чтобы выиграть там, где другие проиграют.

