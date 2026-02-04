- Дата публикации
Сколько стоил Кремлю удар по энергетике Украины 3 февраля: шокирующие цифры ГУР
Большинство средств российских налогоплательщиков буквально сгорело в украинском небе благодаря работе ПВО.
Россия продолжает тратить колоссальные ресурсы на попытки уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины. Ночная атака 3 февраля стала одной из самых дорогих для бюджета страны-агрессорки за последнее время, однако ее эффективность оказалась сомнительной.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
Чем били по Украине 3 февраля
В ночь на 3 февраля враг применил беспрецедентное количество средств воздушного нападения — всего 562 единицы. По данным воздушных сил и военной разведки, номенклатура вооружения включала самые дорогие образцы российского оборонпрома:
Баллистические ракеты «Искандер» и РМ-48У;
Гиперзвуковые ракеты 3М22 Циркон и 3М55 Оникс;
Крылатые ракеты Х-101, 9М728 «Искандер-К» и Х-32.
Кроме ракетного вооружения, россияне массово запускали ударные БпЛА типов Герань и Гарпия, а также дроны-имитаторы Гербера, пытаясь истощить украинскую систему противовоздушной обороны.
Какая цена масированной атаки 3 февраля
Аналитики ГУР подсчитали, что общая стоимость выпущенных по Украине ракет и дронов составила 324,8 миллиона долларов США. Это на 190 миллионов больше, чем Кремль потратил во время предварительного массированного обстрела 20 января.
Для сравнения масштабов расточительности в разведке привели красноречивые цифры. На эти средства можно было бы полностью финансировать жизнедеятельность целых регионов России:
год жизни Еврейского автономного округа (население около 144 тыс. человек);
Год жизни города Калуги (население более 320 тыс. человек);
Пол года существования всей Костромской области.
Вместо того чтобы направить эти ресурсы на газификацию, ремонт дорог или строительство больниц в собственной глубинке, российское руководство избрало путь террора против гражданского населения соседнего государства.
Несмотря на массированность удара и астрономические издержки, коэффициент полезного действия российской атаки оказался низким. Украинские защитники неба продемонстрировали высокий профессионализм.
«В то же время большая часть израсходованных ресурсов — 79,2% — оказалась напрасной: украинская противовоздушная оборона уничтожила 450 воздушных целей «, — говорится в сообщении ГУР.
В разведке отмечают: не имея реальных успехов на поле боя, Кремль прибегает к системному террору, пытаясь запугать украинцев и взорвать единство общества. Однако статистика ущерба свидетельствует, что цена таких усилий для агрессора непропорционально высока по сравнению с достигнутыми результатами.
Что известно о циничной атаке России
Напомним, в ночь на 3 февраля Россия осуществила самую масштабную с начала года комбинированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Под ударами оказались Киевская, Запорожская, Днепропетровская, Одесская, Харьковская области и ряд других регионов.
Как объяснял эксруководитель Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж, массированный обстрел стал элементом стратегии Кремля по давлению на Украину в преддверии возможных дипломатических процессов. По его словам, когда российские войска не добиваются результатов на фронте, Москва традиционно переходит к террору тыла и ударам по критической инфраструктуре.
Особенностью этой атаки стал целенаправленный выбор объектов — подстанций, элементов генерации и передаточной инфраструктуры, в частности, связанной с атомной энергетикой. Поражение таких целей создает риски не только для электроснабжения, но и транспорта, связи, экономики и оборонного сектора.
Эксперты также обращают внимание, что Кремль сознательно делает ставку на зимний период, рассчитывая усилить социальное напряжение из-за морозов и возможных блекаутов. В то же время, такие удары, по оценкам специалистов, не свидетельствуют о готовности России к компромиссам, а остаются инструментом попыток принуждения Украины к уступкам.